Kalevi ujumiskool viib noored talendid tippu

Eneli Jefimova on läbi aegade noorim, kes Eestis pälvinud aasta naisujuja tiitli. Sillamäelt pärit neiu noppis mulluste tulemuste põhjal lisaks naisteklassis ka aasta parima noorujuja tiitli.

Medalite ja kõrgete sihtmärkide nimel harjutab andekas noorujuja Kalevi ujumiskoolis treener Henry Heina käe all. Eluga Tallinnas on neiu praeguseks harjunud ja ülimalt rahul. Mõistagi oli katsumus tulla 12 aastaselt väikesest Sillamäelt pealinna iseseisva elu peale. Kui kodus jõudis basseini jalgsi ja loetud minutitega, siis Tallinnas võtab kõik aega.

Veega puutus Eneli kokku 7- aastaselt. “Läksin ujuma selleks, et oskaksin vee peal püsida,“ rääkis neiu. “Vesi hakkas meeldima ja nii see tõmme ujumise poole tekkis. Varem tegin individuaalseid treeninguid Martin Liivamäe käe all. Kuna oli soov treenida pikas basseinis ning kaasa lüüa Eesti meistrivõistlustel ja Põhjamaade omadel, soovitas Martin hakata koostööd tegema Henry Heinaga. Tema treenis just minuvanuseid,“ tõdes Eneli.

Aasta parim naisujuja

Aasta parima naisujuja tiitli saamine oli Eneli kinnitusel tõeline üllatus ja ka tunnustus senisel sportlasteel saavutatu eest. Eneli ärkab hommikuti kell viis. Juba pool kuus sõidab autoga maja ette treener Henry Hein, et edasi trenni minna. Hommikune treening kestab tubli 1,5 tundi. Seejärel ootab kool.

Eneli õpib Audentese Spordigümnaasiumis. Kui tunnid on läbi, ootab ees juba õhtune bassein. Enne vette minekut on jõusaal ja pärast veel 1,5-2 tundi ujumist. Koju tulles peab sööma ja siis tegema õppetükid. Iga tund päevakavas on rangelt arvel. Eneli on raskustega harjunud, tippsport pole kerge.

“Peangi olema iseseisev ja hakkama saama. Kõike peab jälgima. Jõuda õigeks ajaks kooli ja trenni, teha ära treenerite poolt paika pandud harjutused. Korralikult tuleb toituda. Õnneks olen Tallinnas suutnud paari aastaga nii harjuda, et enam raske pole,” rääkis Eneli.

Kooliski läheb hästi. “Mõni aine on küll raske aga saab hakkama. Ikka on klassis keegi, kes oskab teemat selgitada. Mulle endale meeldib matemaatika. No inglise keel võiks veidi parem olla aga küll jõuab ja eks see keelgi tuleb,“ lausus ta.

Olümpialegi pääs pole võimatu

Aasta tagasi alguse saanud koroona mõjutas noorujujat sedavõrd, et mullu kevadel suleti Audentese kooli õpilaskodu ning tuli sõita tagasi Sillamäele ja hakata iseseisvalt treenima. “ Ära jäid paljud tähtsad võistlused, nii EM kui JEM (juuniorid), milleks sai tõsiselt valmistatud. Eks olin ka pisut õnnelik. et lõpuks sain kaks kuud koos perega olla,” rääkis Eneli.

Tänavused sportlikud eesmärgid on kõrged. Eneli Jefimova soov on osaleda edukalt Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Olümpialegi pääs pole võimatu. Ehkki koroona on paljud plaanid sassi löönud on Eneli optimistlik.

“Kui pukile astun, võin olla kindel, et annan endast maksimumi.” Praeguse seisuga on neiul soov osaleda veebruari lõpul Riias toimuval Läti Openil.

Jefimova ujus mullu Eesti täiskasvanute rekordid 100 ja 200 meetri rinnuliujumises 25 meetri basseinis. Noorte ja juunioride klassis kuuluvad talle kõik rinnuli distantside rekordid nii 25 kui 50 m basseinis.

Eneli treener Henry Hein sai tunnustatud ujumisliidu poolt töö eest kui aasta parim noorte treener. Henry jääb kõigest rääkides tagasihoidlikuks.

”Lisaks Eneli tulemustele oli kogu rühm väga edukas. Nii pikas kui ka lühikeses basseinis võideti kokku üle 50 Eesti meistrivõistluste medali (noored, juuniorid kui ka absoluut arvestus), näidati väga muljetavaldavaid arenguid (näiteks üks minu juhendatav vahetas 2019.a noorte Eestikate 23.koha 2020.aasta noorte Eesti meistritiitli vastu), täideti tiitlivõistluste norme ning ujuti juunioride Eesti rekordeid individuaalselt kui tiimiga.“

Enelit trennides tagasi hoidma ei pea

Millised eesmärgid on Eneli Jefimoval käimasolevaks hooajaks 50 meetri basseinis? Olulisem võistlus - juunioride EM peaks toimuma juuni keskel. Hetkel pole toimumiskoht veel kindel. Lähemad võistlused on aprilli keskel Stockhoml Open ja maikuu keskel Euroopa meistrivõistlused.

Küsimusele kas Enelit Tokyo olümpial võib võistlemas näha, kostab treener Henry Hein, et mingit kohustust ja pinget pole seatud. “Oleme üritanud mulluse negatiivse muuta positiivseks ja tänu olümpia edasilükkumisele on Enelil reaalne võimalus Tokyosse pääseda. See oleks vinge boonus. Ega ei teagi, kas Eestist on varem keegi nii noorelt olümpiale pääsenud,” kõlas Henry hääles optimism.

Treeneri kinnitusel Enelit trennides tagasi hoidma ei pea. “Kuna ta ei treeni koos täiskasvanutega vaid omavanustega, on koormused talle parajad. Meie eesmärgiks on pikk karjäär ja mitte rikkuda samas lapsepõlve.”

Treener Hein ei ole andekale noorsportlasele pelgalt treener hommikuti ja õhtuti 2x2 tundi vaid sportalase kõrval 24/7. “Mul endal küll lapsi pole aga sõidutan Enelit iga päev trenni, koju, kooli ning jälgin, et õppetükid oleksid tal korras ja vajalikud vitamiinid võetud. Vajadusel käime arsti juures ning poes. Eks kakleme ka nagu selles vanuses noortega ikka juhtub. Täiskasvanud ju nende jaoks veidi imelikud ja ebaõiglased, “ möönis Henry.

Mis siis muud kui raudset närvi treenerile ja kerget vett Enelile.