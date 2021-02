Kallas: Eesti ei suuda üleval pidada kaht tugevat haridussüsteemi

"Meie oleme seisukohal, et Eesti ei suuda üleval pidada kahte haridussüsteemi võrdsel tasemel. Seda näitavad ka numbrid, kus venekeelsetes koolides lapsed saavad kehvema hariduse, PISA-testid, ja riigieksamite tulemused on seal kehvemad," ütles peaminister Kaja Kallas kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele vastates.

Kallase kinnitusel on valitsuse soov, et kõik Eestis elavad inimesed oskaksid hästi eesti keelt ja saaksid seeläbi osaleda ühiskonnaelus ja seeläbi osa nii ühiskonnast, töökohtadest kui kõigest muust.

"Nii et meil on kavas sellel nädalal valitsuskabinetis arutada ka valitsuse 100 päeva tegevuskava ja seal on juba esimesed sammud selle jaoks, et lasteaedadesse lisada siis õpetajaid, kes aitaksid neid õppeprotsesse eesti keeles üle viia," ütles peaminister. "Nii et liigume sellega edasi.""

Kallase sõnul on koalitsioonipartnerid kokku leppinud, et me käivitatakse eestikeelse hariduse tegevuskava. "On öeldud ka seda, et saaks siis lasteaedades-koolides teha õppeprotsesse eesti keeles. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me alustame lasteaedadest ja just selleks, et kui lapsed omandavad eesti keele piisavalt heal tasemel lasteaedades, siis on neil ka palju lihtsam saada hakkama eestikeelsetes koolides," selgitas Kallas. "Selles suhtes see süsteem saab siiski muutuma."

Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusliidu koostööleping näeb ette eestikeelse hariduse tegevuskava käivitamise, et anda kõigile võrdne võimalus osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. "Eraldame lasteaedadele ja koolidele vajaliku rahastuse, mis võimaldab korraldada õppeprotsessi eesti keeles, tagades kvaliteetse hariduse. Toome haridusasutustesse vastava kvalifikatsiooniga lisaõpetajaid," kinnitavad partnerid koostöölepingus.

Keskerakonna poolt koalitsiooniläbirääkimisi vedanud Mailis Reps kinnitas mõned nädalad tagasi erakonna volikogule, et nii Keskerakonnal kui Reformierakonnal on ühine eesmärk toetada eesti keele õpet. "Ühine eesmärk, et me toetame eesti keele õpet, on olnud meil järjepidev ju aastaid. Läheme siis samm-sammult edasi," rääkis Reps.

"Rõhutan veelkord üle, me ei sulge ühtegi venekeelset õppeasutust, lapsevanematele jääb see õigus valida oma haridusteed. Meie kõigi ühine eesmärk on see, et alushariduses vähemalt üks õpetajatest oleks eestikeelne."