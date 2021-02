"Sõnum on kõikidele, ka ettevõtlusorganisatsioonidele ja koolidele, et selleks, et me saaksime need numbrid kontrolli alla, peavad inimesed ise rohkem kinni pidama nendest lihtsatest soovitustest, mis on antud," ütles peaminister Kaja Kallas riigikogus koroonavastase võitluse meetmeid kommenteerides.

Peaministri sõnul on inimeste ohutaju läinud alla ja inimesed on kriisist ning piirangutest väsinud. "Ometi on see ainuke viis, kuidas saada numbrid alla. Seda näitab ka näiteks Soome praktika, seal on numbrid palju paremad kui meil," nentis Kallas.

Tema sõnul näitavad kõik numbrid, et olukord pole sugugi hea. "Halb on see, et inimeste ohutaju on samal ajal uuringute järgi läinud alla. Ja kui inimesed ei tunne, et see oht on suur, siis inimesed ei käitu vastutustundlikult. Siseruumides nad ei kanna maske ja puutuvad teiste inimestega rohkem kokku, samas kui teadlased ütlevad, et kõige paremini aitab viirust kontrolli all hoida enesedistsipliin, see, et me hoiame teineteisest eemale ja seda viirust edasi ei kanna."

Tema sõnul näitab maailma praktika, et piirangute pealekeeramine mõjub siis, kui panna kõik täielikult kinni. "Aga sellel on teine pool ja see teine pool on need nähtamatud ohvrid, keda me tegelikult ei näe, kes kaotavad töö, kellel on vaimse tervise häired ja nii edasi."

Riigikogu sotsiaaldemokraadist liige meenutas, et Kaja Kallas on möödunud aasta lõpus Riigikogus öelnud, et sügisel alguse saanud koroonapuhang on kontrolli alt väljas ja Eesti vajab plaani lähimateks kuudeks, kuidas koroona nakatumiskõver murda ja seejärel hoida viirus sellisel tasemel, et ühiskonna kõige vajalikumad teenused saaks lahti hoida.

"Me teame, et nakatumisnäitajad ei ole läinud selle ajaga paremaks. Paraku viimase nädala reoveeseireuuring näitab, et meil on põhjust karta seda, et olukord võib suisa drastiliselt halveneda, võrreldes selle tasemega, kus viimased kuud nakatumisnäitajad on olnud," nentis Saar ja uuris, milline on valitsuse plaan koroonaviiruse kontrolli alla saamiseks.

Tema hinnangul üks olulisi põhjuseid, miks Soomes on täna nakatumisnäitajad juba pikemat aega oluliselt madalamad kui Eestis, ongi see, et Soome rääkis ühiskonnas väga selgelt läbi, mis need näitajad on, mille alusel piiranguid kehtestama hakatakse, et ühiskond mõistaks ja aktsepteeriks seda .

Peaminister Kallase kinnitusel on valitsusel olemas pikk plaan ja lühike plaan. "Me vaatame lühikest perspektiivi ehk seda, mis puudutab järgmist nädalat. Aga iga kahe nädala tagant me vaatame üle selle suurema plaani, kuhu me liigume, ja see ei ole kuidagi siis salajane. See plaan on täiesti avalik," teatas Kallas.

Pikas plaanis on tema sõnul eesmärk nakatumisnäitaja alla saada, et oleks võimalik piiranguid leevendada. "Need numbrid, mida sihtida – praegu me sihime seda, et saada seda numbrit 500 peale, nakatumist ühiskonnas. Aga me ei liigu selles suunas, et seda 500 peale saada."