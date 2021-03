Peaminister Kaja Kallase sõnul hakkavad tänasest kehtima uued piirangud, mis on vältimatult vajalikud, et inimeste kontakte piirata ja vähendada ning nakatumisahelaid läbi lõigata.

"Tänasest hakkavad kehtima uued piirangud, mis on vältimatult vajalikud, et inimeste kontakte piirata ja vähendada ning nakatumisahelaid läbi lõigata. Tegeleme sellega, et haiglad peaksid vastu, et seal oleks piisavalt personali ja vahendeid, et aidata nii COVIDi haigeid kui teisi haigeid," ütles peaminister Kaja Kallas.

Tänane valitsuse pressikonverents toimus virtuaalselt ning peaminister Kaja Kallas märkis, et sellega üritab valitsus omapoolselt eeskujuks olla.

"COVID-19 nakatumine on erakordselt kõrge ja seetõttu tuleb kõiki kontakte vähendada. Praegusel kriisiajal on oluline näidata ka seda, et me oleme eeskujuks ja teeme neid koosolekuid virtuaalselt," lausus ta.

"Tänasest proovime uut pilootprojekti, mille raames kõik inimesed, kes on vanuserühmas 65 +, saavad ennast registreerida digiloos vaktsineerimisele. Seal on vaktsineerimisteks 6000 vaba aega ja praeguseks on juba 1000 inimest registreerunud," ütles Kallas rõhutades, et ükski vaktsiini sooviv inimene ei jää sellest ilma.

Võrreldes eelmise nädalaga on peaministri sõnul erinevus selles, et inimestele mitte ei saadeta e-maile, vaid digiregistratuur tunneb sobivas vanuses inimesed ise ära ja nad saavad seejärel vaktsineerimisele registreeruda.

"Vaktsineerimise tempot oleme kogu aeg tõstnud ja tõstame ka edaspidi, tänaseks on jagatud juba üle 160 000 vaktsiinidoosi ja see on positiivne," tõdes Kallas.

Jaani: maskikandjaid on 95%



"Tänasest on meil uued piirangud kehtimas ja suur palve kõigile eestimaalastele, et me neist jätkuvalt kinni peaksime. PPA poolne järelevalve näitab, et inimesed on väga tublid - maski kandmise protsent on meie hinnangul 95%. Oluline on see, et kõik sotsiaalsed kontaktid peavad olema veel väiksemad, kui need seni on olnud. Kõige parem on see, kui neid üldse oleks," ütles siseminister Kristian Jaani, kelle sõnul oleks mõistlik ära jätta ka eraviisilised koosviibimised lähedastega.

"Muret teeb see, et nädalaga oleme tuvastanud 26 viiruse käest olevat inimest, kes ei ole kinni pidanud isolatsioonireeglitest. See number tundub küll väike, aga kokkuvõttes võib see teha väga palju pahandust, kui inimesed ei püsi kodus," nentis Jaani.

Uute piirangute täitmisest kinni pidamist jälgib PPA koos abipolitseinikega tavapärasest suuremas mahus: tipphetkel on väljas kuni 50 patrulli.

"Tuletan meelde, et tänasest kehtib 2+2 reegel ka õues liikumisel. Palun sellest kinni pidada," siseminister.

Kool COVIDi tõttu lõpetamata ei jää

"Me ei taha, et ühegi lapse kool jääks lõpetamata COVID- kriisi tõttu, seetõttu pakume paindlikke võimalusi. Kõik noored, kes tahavad astuda järgmisesse kooliastmesse või kooli, saaksid seda ka teha, et eksamitulemused oleksid teada selleks ajaks, kui koolidesse, ka rahvusvahelistesse ülikoolidesse on sisseastumise või dokumentide esitamise aeg," ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

"Täna kiitsime heaks seaduse, mis annab valitsusele võimaluse riigieksamite aegu muuta, et luua võimalus lisaeksamipäevaks ehk kolmandaks eksamiks," ütles Kersna, kelle sõnul on kolmas eksamiaeg vajalik just selleks, kui õpilane ei pääse kas haigestumise või lähikontaktseks olemise tõttu kahel esimesel korral eksamile.

"Kui valitsus peab kehtestama liikumispiirangud ka koolides ja eksameid ei saa enam teha, siis on valitsusel õigus siduda lahti riigieksami tulemused kooli lõpetamisest. Tänaste prognooside juures me loodame, et me ei pea seda teed minema. Samas juba järgmisel nädalal peaks toimuma Cambridge'i rahvusvaheline inglise keele eksam ja selle peame me küll edasi lükkama, sest praegustes tingimustes ei ole selle läbi viimine võimalik."



Lisaeelarve suuruseks vähemalt 500 miljonit



"Selleks, et majandus piirangutega toime tuleks ja töökohad säiliksid ja et meie tervishoiu süsteem, mis tegutseb võimete piiril ja teeb uskumatult head tööd, vastu peaks, kavandame me kriisileevenduspaketti," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

"See lisaeelarve saab sisaldama kriisi leevendusega seotud kulusid, mis toetaksid majandust kriisist taastumisel. Saab öelda, et lisaeelarvega paneme me kriisi haavadele korraliku plaastri, aga Eesti krooniliste murede ravimise juurde peame me tagasi tulema uue aasta täiseelarvega," ütles minister.

"Lisaeelarve mahtu praegu öelda võimalik ei ole, aga tõenäoliselt jääb see vahemikku 500-700 miljonit eurot, millest umbes pool on mõeldud suunamiseks tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda, millest omakorda pool on seotud palgatoetuse maksmisega, mis on ka ettevõtjate sõnul kõige paremini toimiv toetuse liik," märkis Pentus-Rosimannus.

Pisut üle 100 miljoni euro plaanitakse lisaeelarvega eraldada tervishoiusektorile haiglate kriisikuludeks, aga ka vaktsineerimise korraldamiseks ja COVID-ravimi Remdesivir hankimiseks.

"Praegu ei riski keegi täpselt prognoosida, mis ootab ees ja kui kiiresti on meil võimalus piirangutes leevendusi teha. On mõistlik luua puhver, et olla ka tulevikuks valmis, muuhulgas ka sügiseks, mil toimuvaid arenguid keegi täpselt prognoosida ei julge."

Otsetoetusega plaanitakse abistada turismisektorit ja bussiettevõtjaid, kellele eraldatakse rahandusministri sõnul 20-25 miljonit eurot.

Igasugusest reisimisest tuleks loobuda

"Soovin meelde tuletada seda, et välisministeeriumi poolt me kindlasti soovitame mitte reisida, kui reisimiseks ei ole hädavajadust, kuna viiruse levik globaalselt on endiselt äärmiselt dünaamiline," ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

"Kui inimene täna vaatab, et ühes või teises riigis võiks olla võimalik reisida, võivad viirusest tulenevalt lennuühendused katkeda ja praegu on kindlasti Eesti riigi poolt praktiliselt võimatu anda sellisel juhul abi koju naasmiseks. Rääkimata sellest, et riiki on sisse toodud viiruseid erinevatest riikidest," lisas Liimets.

"Kui aga on hädavajadus, siis soovitame vaadata välisministeeriumi kodulehelt Reisi targalt infost info alt, kuidas ühe või teise riigiga parasjagu on võimalik ühendada või sinna reisida. Eesti saatkonnad on avatud hoolimata piirangutest ja meie inimesed välismaal saavad jätkuvalt pöörduda abi saamiseks erinevates muredes meie saatkondade poole, see töö kõik jätkub."

Seotud lugu:

Tänasest kehtivad üle Eesti ranged kroonapiirangud