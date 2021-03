Kallas: õiguslikult ei ole vaja eriolukorda kehtestada

"Kevadel oli olukord selline, et valitsus ei saanud kehtestada liikumispiiranguid ning kõikvõimalikke piiranguid, mida me täna saame kehtestada, sest kevadel me muutsime seadust," põhjendas peaminister Kaja Kallas.

Kallase sõnul ei ole eriolukorra kehtestamiseks õiguslikult vajadust, kuna kõiki piiranguid on võimalik kehtestada eriolukorda välja kuulutamata, vahendas BNS.

Vastates riigikogu liikmete küsimustele, sõnas peaminister, et võrreldes eelmise aasta kevadega on praegu teine olukord. "Kevadel oli olukord selline, et valitsus ei saanud kehtestada liikumispiiranguid ning kõikvõimalikke piiranguid, mida me täna saame kehtestada, sest kevadel me muutsime seadust," ütles Kallas.

Ta märkis, et ainus asi, mida valitsus ilma eriolukorda kehtestamta ei saa teha, on kaitseväe kasutamine kauemaks kui 30 päeva. "Seetõttu õiguslikult ei ole meil mingit vajadust kehtestada eriolukorda, kuna kõiki neid piiranguid saame kehtestada ilma eriolukorda välja kuulutamata," ütles Kallas.

Kallase sõnul arutab valitsus kaitseväe kasutamist ka praegusel ajal. "Nii meditsiinipersonali kui kaitseväe kasutuses oleva tehnika kasutamine on tõepoolest kõik plaanis," ütles ta riigikogu infotunnis.