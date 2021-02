Kallas riigipreemiate üleandmisel: saavutused teevad rahva suuremaks

"Teadus ei ole kunagi lihtne, aga tõeliselt suur teadus on selline, mida on võimalik lihtsalt ära seletada ja mis kõnetab paljusid," sõnas peaminister Kaja Kallas.

"Teadus ei ole kunagi lihtne, aga tõeliselt suur teadus on selline, mida on võimalik lihtsalt ära seletada ja mis kõnetab paljusid," sõnas peaminister Kaja Kallas.

Kallas ütles Teaduste Akadeemias riigi teaduse elutööpreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi ja kultuuri elutööpreemiate kätteandmisel, et tõeliselt suured saavutused kõnetavad suurt osa ühiskonnast ja teevad meie riigi ja rahva suuremaks, vahendas BNS.

"Teadus ei ole kunagi lihtne, aga tõeliselt suur teadus on selline, mida on võimalik lihtsalt ära seletada ja mis kõnetab paljusid," ütles Kallas. "Tõeliselt suured spordisaavutused ja kultuurisündmused ning kaunis keelekasutus kõnetavad samuti suurt osa ühiskonnast."

Peaminister toonitas, et tänapäevane riigivalitsemine toimub samuti teaduspõhiselt. "Mõistlikke otsuseid saab ju teha ainult siis, kui kasutada on parim olemasolev informatsioon, mis on veel parimal moel süstematiseeritud ja mõistetaval moel esitatud," sõnas ta.

Peaminister lisas, et tänavu antud preemiad vaatavad tulevikku. "Sellel tööl on palju suurem tähendus kui olla lihtsalt parim ja teha silmapaistev saavutus. Väikse rahvana hindame eriti neid, kes teevad meie riiki ja rahvust suuremaks ning kelle töö ja tegevus innustab ja on oluline väljaspool Eestit!"

Pühendumust on märgatud

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tänas ja õnnitles elutöö- ja riigipreemiate laureaate. "Teie pühendumist on märgatud ja väärtustatud, teie erialased teadussaavutused on ühiskonnale olulised. Need aitavad mõtestada protsesse meie ümber ja pakuvad lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele," lausus Kersna.

"Head kultuuri- spordipreemiate laureaadid, et olete avanud meile huvitavaid võimalusi näha elu ja inimesi üha uutest perspektiividest. Te olete mõtestanud meie riigi ja kultuuri sisu ning oma teadmiste ja saavutustega lisanud meie elule rõõmu ja tugevdanud meie ühtsust," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Teaduse elutööpreemiad said sel aastal koronaarkirurgia arendaja Toomas-Andres Sulling ja humanitaarteadlane Jüri Talvet. F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadiks oli välja kuulutatud eesti murrete, väliseestlaste keele ja keelekontaktide uurija Jüri Viikberg. Spordi elutööpreemiad pälvisid spordijuht ja Eesti olümpialiikumise jäädvustaja Gunnar Paal ja ujumistreener Õnne Pollisinski. Elutööpreemiate laureaatideks kultuurivaldkonnas said kunstiteadlane Eha Komissarov, maalikunstnik Tiit Pääsuke ning helioperaator ja helirežissöör Enn Säde.