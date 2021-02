Kallas: tööandjad peaksid suunama töötajad kodutööle

"Kui tööandjad ütleksid ise, ilma et neile teha sellist konkreetset reeglit, et palun minge kõik distantstööle või kodudesse töötama, hoidke teineteisest eemale, siis me saaks selle nakatumiskordaja juba alla," leidis peaminister Kaja Kallas kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele vastates.

Peaministri sõnul on näha, et koroonaviiruse peamised nakatumiskolded on töökohtades ja kodudes, kuhu ükskõik mis piirang ei ulatu. "Me ei lähe kodusid piirama, me ei lähe kontrollima, mitu inimest kellelgi külas on," lausus ta.

Tema sõnul on lihtne panna koolid kinni, sest see toob nakatumise numbri alla aga sellel on ka hind ja tagajärjed. "Kui inimesed ise nendest piirangutest, mis meil praegu kehtivad, kinni ei pea, kui nad ei hoia teineteisest distantsi, ei kanna siseruumides maski jne, jne, siis me seda nakatumiskordajat muud moodi ju murda ei saa, kui me teeme täieliku sulgemise, mida aga ei soovita."

Piirangute eesmärk vähendada koormust meditsiinisüsteemile

Lisaks ei ole tema sõnul sugugi kindel, et karmid piirangud kohe ka positiivse muutuse kaasa toovad. No Läti näiteks, Lätil oli eile sama suur nakatumine kui Eestis, kuigi neil on kõik suletud."

Kallase sõnul on kevadega võrreldes muutunud see, et viiruse kohta on oluliselt rohkem infot ja seda haigust osatakse oluliselt paremini ravida. Nakatumiskordaja ei saa tema hinnangul olla ainus kriteerium, mille alusel piiranguid kehtestada.

"Me vaatame erinevaid näitajaid koostoimes. Üks on nakatumiskorda, mis tõepoolest on suur ja on probleem. Teiseks on haiglas olevad inimesed, see, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu. Kolmandaks on see, kui palju inimesi on juhitaval hingamisel. Ja neljandaks on see, et kui palju nendest haigusjuhtudest on teadmata päritolu," selgitas Kallas.

Kui vaadata meditsiinisüsteemi, siis need numbrid ei ole Kallase sõnul veel kriitilised ja meedikud on talle kinnitanud, et haiglad saavad praegu hakkama. "Me näeme, et tõuseb eelkõige noorte inimeste nakatumine. Noored inimesed ei jää selliselt haigeks, et nad vajaksid haiglaravi, ja seetõttu nende koormus haiglaravile või meditsiinisüsteemile ei ole nii suur," rääkis Kallas.

Suur koormus meditsiinisüsteemile tuleb tema sõnul rasketest juhtudest. "Mis puudutab vanemate inimeste nakatumist, see on pigem vähenemistrendis. Ja samamoodi suremus ei ole kuidagi tõusuteel, vaid pigem on languses, ja samamoodi on languses juhitaval hingamisel olevate inimeste arv."

Peamine eesmärk piirangute kestestamisel peab tema sõnul olema, et meditsiinisüsteem peaks vastu ja me saaksime selle viirusega elada kuni vaktsineerimiseni. "Kui me räägime piirangutest, siis me peame vaatama, et need piirangud oleksid põhjuslikus seoses sellega, mida me soovime saavutada. Mingid piirangud on hästi lihtsad teha, aga neil puudub seos sellega, mis see lõppeesmärk ikkagi kokkuvõttes on."

Riigikogu noomis peaministrit soovimatuse eest suhelda

Mitmed riigikogu opositsioonierakondade esindajad väljendasid ka oma pahameelt, et peaminister Kaja Kallas suhtub lugupidamatult riigikogu soovi arutada koroonakriisi peaministriga parlamendidebati raames ning ei ole andnud teada, millal ta on valmis seda tegema.

"Kui esmaspäeval oli meil siin arutelu sellel teemal, siis ju täiesti selgelt ka koalitsioonierakonnad toetasid seda, et peaminister tuleks siia. Ma isiklikult ka selles vastuskirjas Isamaa taotlusele vastasin ja see koopia läks peaministrile. Et esimesel võimalusel olen ma valmis andma peaministrile aega, et tulla siia Riigikokku Riigikogu liikmete ette tegema poliitilist avaldust selle koroonakriisiolukorra ja -meetmete kohta," kinnitas riigikogu EKRE-sse kuuluv esimees Henn Põlluaas. "Aga nagu ma ütlesin, kahjuks peaminister ei ole suvatsenud reageerida Riigikogu selgelt väljendatud soovile ja see on täiesti pretsedenditu."

Sotside esimees Indrek Saar nentis, et on mitmeid põhimõttelisi asju, milles ta tihtipeale ei ole Henn Põlluaasaga nõus tema rollis Riigikogu esimehena. "Aga täna ma pean küll ütlema, et selle, et see infotund algas mõnevõrra piinlikult, selles kohas lasub vastutus siiski täna sinul kui peaministril. Seda ei oleks juhtunud, kui kommunikatsioon Riigikoguga oleks olnud piisav ja selline, nagu parlament valitsuselt reeglina ootab," ütles Saar Kallasele. "Nii et ka minu palve on kindlasti teha korrektuurid oma suhtlemises Riigikoguga ja leida esimesel võimalusel võimalus pidada pikem diskussioon parlamendis teemal koroonakriis ja sellega hakkama saamine."

Peaminister Kaja Kallas kinnitas, et on aldis ja valmis suhtlema Riigikoguga. "See, kui ma ei saanud võtta telefoni, siis selle eest ma loomulikult vabandan ja katsun edaspidi paremini. Ja seetõttu ma olengi andnud korralduse, et näiteks Riigikogu saaks täpselt samasid ülevaateid, mida saab ka valitsus," kinnitas peaminister ja nentis, et COVID-i kriis on kõigi ühine mure ja probleem.