Kallas tööandjatele: lubage töötajad kaugtööle

Peaminister Kaja Kallas saatis reedel kirja Eesti Tööandjate Keskliidule ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale palvega aidata kaasa COVID-19 levikut pidurdavate meetmete järgimisele töökeskkonnas.

Oma pöördumises toonitab peaminister eriolukorra-aegset positiivset kogemust, kui ühiskonna ühine jõupingutus aitas alandada nakatumisnäitajat kahe nädalaga pea kaks korda.

"Iga kaheksas inimene nakatub töökohal, iga kolmanda puhul ei tea me nakatumise allikat, kolmandik aktiivsetest nakkuskolletest on töökohakolded. Seega levib viirus kohtades, kuhu valitsus oma piirangutega sisuliselt sekkuda ei saa," toonitas Kallas.

"Olukorras, kus töötajaid pole võimalik kodutööle saata, palun tööandjate kaasabi, et korraldada töökeskkond selliselt, et minimeerida vahetuid kontakte ja viiruse leviku riske. Äärmiselt oluline on kanda maske igas olukorras, kus toimuvad inimeste vahelised kokkupuuted. Seda nii töö ajal kui ka puhkehetkedel," märkis ta.

Kallase sõnul on oluline jälgida, et ohutusmeetmetest peaksid kinni ka ettevõtete kliendid. Peaminister lisas, et ühise jõupingutuse eesmärk on lõigata läbi nakkusahelad ning kaitsta Eesti majanduskeskkonda rangemate piirangute eest.

Oma kirjas lubas Kallas, et valitsus teeb kõik endast oleneva, et hoogustada vaktsineerimist ja suurendada inimeste valmisolekut ja teadlikkust piirangute järgimisel.