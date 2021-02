Kantari uuring: 78 protsenti usub, et EL-i taastekavast on abi

78 protsenti on nõus väitega, et Euroopa taasterahastu aitab Eesti majandusel kiiremini jalule saada, selgub Kantar Emori värskest uuringust.

Koroonapandeemia on kasvatanud kodanike veendumust, et Euroopa Liit (EL) mängib olulist rolli COVID-19 tagajärgedega võitlemisel ja uute tõhusate lahenduste leidmisel.

Eestis suhtub uuringu andmetel Euroopa Liitu positiivselt 76 protsenti vastanutest, samas kui EL-i keskmine oli 63 protsenti. 89 protsenti küsitletutest leiavad, et Eesti on EL-i kuulumisest võitnud, EL-i keskmine oli 72 protsenti.

Siiski on eurooplased tuleviku osas ebakindlad: 53 protsenti kogu EL-i ja 39 protsenti Eesti vastanutest arvab, et nende riigi majanduslik olukord on aasta pärast halvem kui praegu ning vaid iga viies vastaja usub, et olukord eeloleval aastal paraneb. Eesti elanikud on siinkohal oluliselt optimistlikumad: 34 protsenti küsitletuist arvab, et majandusolukord on aasta pärast parem kui täna.

52 protsenti kogu EL-is ja 55 protsenti Eestis loodavad, et nende leibkonna elutingimused on aasta pärast samaväärsed tänastega. Veerand vastanutest kardab, et aasta pärast on olukord halvem ning 21 protsent kogu EL-is ja 30 protsenti Eestis eeldab, et nende eluolu paraneb.

Pooled Eesti vastanutest leiavad, et võitlus vaesuse ja ebavõrdsusega peaks olema Euroopa Parlamendi peamine prioriteet. Eestlaste jaoks järgnevad võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning meetmed keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks.

Uuringu kohaselt peavad eestlased kõige olulisemaks, et parlament kaitseks sõnavabadust, edendaks solidaarsust ja koostööd liikmesriikide vahel ning kaitseks inimõigusi kogu maailmas.

Lisaks näitas uuring, et eurooplased soovivad näha ELis jõulisemaid reforme, mis aitaksid lisaks pandeemiale toime tulla ka kliimamuutusega.

„Selle uuringu sõnum on selge: EL-i kodanikud toetavad Euroopa Liitu ja leiavad, et ELi koostöö on parim viis leida kriisile lahendus. Samas soovivad kodanikud näha reforme. Peame algatama Euroopa tuleviku konverentsi nii kiirelt kui võimalik,“ ütles Euroopa Parlamendi president David Sassoli.