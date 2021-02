Karskusliit nimetas aasta tegijaks eeskuju andva lapsevanema

Eesti Karskusliit otsustas eelmisele aastale mõeldes nimetada aasta tegijaks lapsevanema, ema ja isa, kes oma laste nimel ja tõttu on loobunud alkoholi tarvitamisest, et tagada lastele turvaline kodukeskkond ning anda head eeskuju.

Üheks ilmekaks näiteks kus aasta tegijast lapsevanema roll esile kerkib, on lapse sünnipäevapidu, teatas karskusliidu esindaja kolmapäeval. Tihti on meie kultuuris harjumus, et ka kõige väiksemate sünnipäev tähendab suuremate jaoks napsu lauale panemist kõige sellega seonduvaga. Lapsevanemad, kes suudavad oma lapse sünnipäevu tähistada ka ilma lisajulgustuseta on eeskujuks kõigile ning loovad uut kultuuri, kus alkohol pole iga tähistamise loomulik osa.

"Möödunud aastal tõusis kodus olemine ja kodune kontekst eraldiseisvaks teemaks. Eriolukorra ja isolatsiooni tõttu viibisid inimesed oma pereliikmetega palju rohkem koos kui tavarütmis," sõnas karskusliidu juht Lauri Beekmann. "Paraku tõstis see esile ka mureküsimused, kus inimesed kasvavas stressis ja pinge all tegid üksteisele liiga ning alkohol, nagu ikka, täitis seal negatiivset rolli. Kuid paljude jaoks oli see aeg lapsevanema rolli, positiivses mõttes, taasavastamise ja tugevdamise periood. Rohkem kui tavaliselt olime me oma laste tegemistega otseselt seotud, nende koolitöödest kuni vabaajaveetmises osalemiseni välja. Igasugune suhtlemine tõmbus kokku ja oli rohkem perekeskne. Lapsevanema eeskuju roll, mõeldes siis ka igasugustele tähtpäevadele ja sünnipäevadele, kasvas senisest veelgi."

Juba möödunud sajandi algusest alates perekonna rolli tähtsustamises juuri omav Eesti Karskusliit rõhutab lapsevanema tähenduse esiletõstmisega koduse kasvatuse ja keskkonna kujundamise kõige kaalukamat tähtsust meie laste ja noorte tervislike eluvalikute kujundamisel ja mõjutamisel.

"Me täname iga ema ja isa, kes annab eeskuju ja kelle sõnad ja teod ka meelemürkide küsimuses ei lähe lahku ega tekita lapses segadust. Me kutsume iga lapsevanemat sellele küsimusele oma elus järele mõtlema ning olema selguse ja hea eeskuju tuletorniks oma enda lastele. Tänavu surume teil kätt, täname ja soovime edaspidisekski jõudu," ütles Beekmann.