Kas topeltmaskist on tõesti rohkem kasu?

Ameerika Ühendriikide president Joe Bidenit ja mõnedki teisi tuntud inimesi on avalikkuse ees nähtud kaht näomaski kandmas. Topeltmask lisab küll kaitsekihte ja võib küll parandada alumise maski istuvust, kuid on see ka garanteeritult kindel viirusevastane vahend?

Ameerika Ühendriikide president Joe Bidenit ja mõnedki teisi tuntud inimesi on avalikkuse ees nähtud kaht näomaski kandmas. Topeltmask lisab küll kaitsekihte ja võib küll parandada alumise maski istuvust, kuid on see ka garanteeritult kindel viirusevastane vahend?

Siseruumides pildistatud fotodel kannab ameeriklaste president Biden nii FFP2/N95 respiraatorit kui kangas- või kirurgimaski. See eeskuju leidis järgimist juba presidendivalimiskampaania lõpusirgel, ning oli nähtav ka presidendi ametisse pühitsemise tseremoonial jaanuaris. Sama stiili või muid kombinatsioone on kandnud teisedki Ameerika tipp-poliitikud ja mõjuisikud. "Kui paned ühe maski peale veel teisegi kihi, ütleb talupojamõistus, et toime on tõhusam," selgitas presidendi nõunik, koroona-aasta supertäheks kerkinud dr Anthony Fauci intervjuus NBC uudistele.

Kas teadus toetab talupojamõistust?

Erinevate näomaskide tõhususe kohta leidub palju erinevaid uuringuid. Näiteks tõdetakse nn kodukootud riidest maskide tõhusust sageli üsna madalaks. CNN-i viidatud uuringus leiti, et tavalised kolmekihilised kirurgilised maskid kaitsevad kasutajat umbes 50% teiste pritsmete eest ja teisi umbes 60% kuni 70% maski kandja piiskade eest. Uuringud näitavad ka, et maskide tõhusus suurenevad, kui neid üksteise otsa lisada. See põhineb lihtsal asjaolul, et inimese hingamisteede ja viirusosakeste vahel on sel juhul mitu kaitsekihti. Kihid on seega topeltmaski absoluutseks eeliseks. Nüüd võib vaja minna paremat kaitset, eriti seetõttu, et kiiremini levivad viiruse variandid tekitavad muret kõikjal.

Lisaks korralikule mitmekihilisele materjalile on koroonavastases võitluses näomaski oluline omadus õige istuvus. Topeltmaski teine oluline eelis võib olla see, et pealmine mask paneb surub alumise tihedamalt näole.

Ajaleht USA Today rääkis uurimusest, mille kohaselt võib olla kahe maski koostoime koguni 90%. Parima efekti saavutamiseks tuleks tihedamalt liibuv mask panna alumiseks. Kogu pea ümber ulatuvate kummipaeladega maskid on paljude jaoks kõige mugavam variant.

Topeltmaskid pole veel kuigi levinud

Topeltmaski kasutamine pole vähemalt Ameerika Ühendriikides veel kuigi levinud. Hiljutises Yougovi uuringus ütles kolmandik ameeriklastest, et nad on topeltmaski kasutanud, ja ainult 15 protsenti vastas, et kasutavad seda "alati" või "sageli". Üheks põhjuseks võib olla hirm häbimärgistamise ees, kuna näomaski kasutamist politiseeriti USA-s eelmisel aastal halvasti.

Olukorras, kus osad ei kasuta maski poliitilistel põhjustel üldse, võidakse ka topeltmaski kasutamist näha ka poliitilise avaldusena. Teine põhjus võib olla asjaolu, et liiga tihedatest või mitteläbilaskvatest materjalidest topeltmask võib hingamist raskendada. USA Today juhtis tähelepanu, et hingamisprobleemide või nõrkuse ilmnedes tuleks üks mask kohe eemaldada. Parim võimalus sellisel juhul oleks meditsiiniliseks kasutuseks mõeldud sertifitseeritud mask. Euroopa märgistust omav FFP2 (N95) mask kaitseb Ameerika Ühendriikide haiguskeskuse CDC sõnul 90% õhus ringlevat osakeste eest.Vähemasti Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa soovitavad FFP2-maskide kandmist avalikes kohtades.

Muud ettevaatusabinõud jätkuvalt olulised

Kes aga topeltmaski suudab kasutada, võib see olla parem valik, sest sertifitseeritud maske vajatakse ohtralt tervishoiutöötajate jaoks. Näiteks CDC ei soovita N95 maske üldse üldiseks kasutamiseks nende piiratud kättesaadavuse tõttu. Ka on „professionaalsed maskid” kallimad.

Nii või teisiti ei tohiks kogu lootust panna topeltmaski või mistahes muu maski peale. Londoni ülikooli epidemioloogia professor David Heymann osutas ajalehes The Guardian, et topeltmask on küll hea "ennetav meede", kuid mitte absoluutse garantiiga. "Saan aru, et see võib anda kasutajale tunde täielikust kontrollist," tõdes Heymann. "Kuid tuleb meeles pidada, et maski või maskide kasutamise põhjus on teiste kaitsmine." Siiski on tema sõnul jätkuvalt soovituslik hoida ohutut distantsi ja pesta hoolega käsi.

Allikas: Iltalehti