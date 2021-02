KASPAR: Eesti on minu meeles suurte võimaluste maa

"Sa võid olla nii hea kui sa ise oled. Nii palju on siin võimalik saavutada. Meil ei ole nii suuri poliitilisi piiranguid kui mujal maailmas," ütles Kaspar.

"Olen elanud kaks aastat Austraalias, kus mulle meeldis mõnus kliima. Aga Eesti on minu meeles suurte võimaluste maa. Meid ei takista miski. Sa võid olla nii hea kui sa ise oled. Nii palju on siin võimalik saavutada. Meil ei ole nii suuri poliitilisi piiranguid kui mujal maailmas. Ma olen selle üle uhke, et Eesti on vabariik. Meil on väga ilus loodus ja maastik. Tuleviku Eesti on riik, kus elab väga edukas ja õnnelik rahvas," sõnas Kaspar.