Kauplused on piirangute tõttu töö ümber korraldanud

"Teate, ma kuulan tavaliselt uudiseid, aga praegu kuulen teilt esimest korda, et on kinni. Oleksin parem koju jäänud, oleks istunud teleri ees või tegelenud oma asjadega," rääkis poekülastaja Anatoli.

Koroonapiirangute tõttu suletud poodide ja kaubanduskeskuste uste taga käis laupäeval arvukalt inimesi, kes polnud piirangutest miskit kuulnud, vahendas BNS ETV uudisteportaali. Mitmel suuremal kauplusel tuli müük ümber korraldada.

Valitsuse otsus kauplused nädalavahetuseks sulgeda lubas tööd jätkata neil suurematel poodidel, kus ostu saab teha drive-ini kaudu autost lahkumata. Kuigi selline ostuvõimalus on näiteks Bauhausi ehituskauplustel, tuli poe ukse taha inimesi, kes polnud kaupluste sulgemisest midagi kuulnud.

"Teate, ma kuulan tavaliselt uudiseid, aga praegu kuulen teilt esimest korda, et on kinni. Oleksin parem koju jäänud, oleks istunud teleri ees või tegelenud oma asjadega," rääkis poekülastaja Anatoli "Aktuaalsele kaamerale".

Kauplused, kus drive-in müüki pole, pakkusid piirangu ajal võimalust tellida kaup e-poest ning saada see kätte laost või muul turvalisel moel.

Näiteks tellisid Lasnamäel asuva Motoneti kliendid kauba e-poest, e-kirja või telefoni teel. Kui kaup koos, kutsuti klient ostudele järele. "Kliendid on väljas ja meie töötajad on sees ja piiriks on siin ukseava, seal on laud risti ja seal on kassaaparaadid ja sealt saame müüki teha," rääkis Motoneti kaubamaja juhataja Tomi Ranta.

Motoneti ees jälgisid kaupluse töötajad, et kliendid hoiaks distantsi. Ranta tunnistas, et välimüük ei küündi ligilähedalegi tavanädalavahetuse müügile.

"Eks ta äritegevuse poole pealt kindlasti löök on igale ühele paratamatult, aga minu hinnangul on see täiesti õige liigutus. Midagi tuleb teha selle epideemia ärahoidmiseks, et see on täiesti käest ära läinud," sõnas ta.