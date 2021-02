Keerulised jääolud katkestasid praamiühenduse Prangliga

"Jääolud on Kelnasel ja Leppneemes olnud keerulised ka varasematel külmadel talvedel ning laevaliiklus nende sadamate vahel on peatunud, seega pole tegemist enneolematu olukorraga," sõnas Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik.

Külmad ilmad ja merejää kasvamine on katkestanud praamiühenduse Prangli saarega. Kelnase-Leppneeme liini teenindav parvlaev Wrangö jäi pühapäeval Leppneeme sadamasse ning tühistatud on esmaspäeva hommikul toimuma pidanud reisid.

Valla sadamakapteni Viktor Palmeti sõnul ulatub merejää Leppneeme poolt vaadates kuni Pranglini. "Leppneeme pool on jäätükid koondunud kohati rüsijääks, poolsaare ja Prangli vahel on õhuke jää lahvandustega. Kelnase sadamat piirab jää nii lõunast kui ka põhjast. Kuna Soome laht on jääkatte all, siis põhjakaare tuultega triivib jää meile. Isegi mõõdukate külmade või plusskraadidega võib jää vabalt märtsi lõpuni laevaliiklust segada, sest jääd on palju ja selle asukoht sõltub tuule suunast," lausus sadamakapten Palmet.

Parvlaev Wrangö ning selle meeskond on valmisolekus reiside koheseks taastamiseks, kui jääolud seda võimaldavad. Soodsad tuuleolud võivad laevatee ja sadamad loetud tundidega laevatatavaks muuta, mistõttu soovitame jälgida operatiivset infot Wrangö väljumiste kohta laevafirma Tuule Liinid veebilehel www.tuuleliinid.ee

Mik avaldas lootust, et Prangli elanikud võtsid eelmisel nädalal antud hoiatust tõsiselt ning jõudsid oma varusid täiendada ja hädavajalikud sõidud enne praamiühenduse katkemist ära teha.

"Jääolud on Kelnasel ja Leppneemes olnud keerulised ka varasematel külmadel talvedel ning laevaliiklus nende sadamate vahel on peatunud, seega pole tegemist enneolematu olukorraga. Kriitilistel puhkudel on vald varasemalt tellinud helikopterilende Politsei ja Piirivalveameti lennusalgalt või pöördunud merepääste poole hõljuki kasutamiseks. Kaardistame erinevaid alternatiive ka eralendude teostajatelt," sõnas Mik.

Soome laht jäätub edasi

"Kuna külmad püsivad ja Soome laht jäätub edasi, siis võib tõepoolest ennustada seisakuid Prangliga praamiühenduses pikemaks ajaks. Ühe võimalusena uurime erakorralise sõidu tegemist Miiduranna sadamast Kelnasesse, et saare varusid täiendada ja sinna lõksu jäänud inimesed mandrile toimetada. Tallinna laht on veel jääst vaba ning ümber Aegna ja põhja poolt Pranglit sõites võib Kelnase sadamasse kohale jõuda. Isegi kui päris sadamasse silduda ei saa, siis jääpiirilt saab mootorsaanide ja kelkudega kaupa ning inimesi laevale viia. Sellist marsruuti on varem kasutatud ning ehk õnnestub ka sel korral," selgitas Alar Mik.

Tuule Liinid kasutab Prangliga püsiühenduse pidamiseks Eestis Reval Shipbuilding OÜ laevatehases spetsiaalselt Leppneeme-Kelnase liini tarbeks ehitatud ja 2013. aastal vettelastud parvlaeva Wrangö. Mullu oktoobris sõlmis Viimsi vallavalitsus Tuule Liinid OÜ-ga lepingu, mille kohaselt jätkab ettevõte parvlaevaga "Wrangö" reisijate teenindamist Leppneeme-Kelnase liinil järgmised neli aastat. Selleks perioodiks tellib vald ettevõttelt ligi 2,4 miljoni euro eest kokku 6000 reisi Viimsi poolsaare ja Prangli saare vahel.