Kersna õpilasfirmadele: ärge kartke ebaõnnestumist

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles üle-eestilise õpilasfirmade virtuaallaada avamisel, et õpilasfirmad muudavad koolielu põnevamaks ja elulisemaks ning annavad õppuritele võimaluse teha midagi uut.

„Mul on siiralt hea meel, et ettevõtlusõpe on leidnud kindla koha haridussüsteemis ja koolide õppekavades,“ sõnas Kersna. „Rõõm on näha, et nii paljud Eesti noored leiavad võimaluse algatada midagi uut, teha iseenda, kogukonna või ühiskonna jaoks midagi kasulikku. Oluline on

proovida ja katsetada. See võib mõnikord tähendada ka ebaõnnestumisi, kuid needki kuuluvad õppimise juurde.“

Kersna tõi näiteks Briti leiutaja James Dyson’i, kes leiutas uudse põhimõttega, ilma tolmukotita töötava tolmuimeja. „Ta leiutas seda 15

aastast ja valmistas 5127 prototüüpi. Ta kukkus pidevalt läbi – üle viie tuhande korra, aga leidis siiski lahenduse, kuidas masin tööle panna.“

Minister lisas, et ka loovuse puhul tuleb vaeva näha ja keskenduda ning oskus näha lahendusi ja võimalusi kasvab ajapikku. „Pea viie aasta

jooksul on paljude Eesti noorte mõtteviisi – ja elu – muutnud Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu. Selle eesmärk ongi laiemalt ettevõtlikkuse ja ettevõtliku hoiaku kujundamine meie lastes ja noortes. Igast inimesest ei saa ega peagi saama ettevõtjat, kuid ettevõtlikkus kulub igaühele elus ära. Ettevõtlikkus ei saa kujuneda ühes loengus või õppetunnis, vaid seda peab arendama juba maast madalast.“

Sel õppeaastal tegutseb Eestis ligikaudu 450 õpilasfirmat. Virtuaalsel laadal, mille korraldab Junior Achievement Eesti, on võimalus lähemalt tutvust teha peaaegu poolte praegu tegutsevate õpilasfirmade toodete ja teenustega.

Õpilasfirmade virtuaallaat toimub laupäeval kell 12-18 platvormil http://jalaat.worksup.com.