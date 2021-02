Kersna: veedame vaheaja ohutult ja hoiame oma lähedasi

Üldhariduskoolides algab 22. veebruaril koolivaheaeg, mis on vajalik puhkepaus kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, mistõttu haridus- ja teadusminister Liina Kersna palub pöörata tähelepanu viiruse ennetamisele ja ohutult puhkamisele.

"Hea koolipere, olen teile väga tänulik pingutuste eest viiruse leviku takistamisel ning mul on siiras rõõm, et sel nädalal sai alata üldhariduskoolide õpetajate ja teiste töötajate vaktsineerimine," ütles minister Kersna. "Peagi on Eesti Vabariigi sünnipäev, mis sel aastal tuleb pisut teisiti. Sellegipoolest loodan, et leiate ohutu võimaluse, kuidas meile kõigile armsa riigi aastapäeva tähistades siiski rõõmu tunda."

Minister lisas, et viirusesse nakatumine on kasvanud eriti kiiresti just noorte seas. "Head õpilased, õnneks ei ole teie jaoks Covid-19 üldiselt raske haigus, küll aga on väga oluline, et ka teie mõtleksite iseenda ja oma lähedaste kaitsmisele ning veedaksite oma puhkuse võimalikult ohutult. See tähendab, et ka puhates tuleb vältida kambakesi kogunemisi, tegutseda hajutatult ja võimalusel õues, hoida distantsi ning kanda avalikes kohtades maski."

Oluline on koolivaheaeg sisustada nii, et järgitakse kõiki viiruse ennetamiseks vajalike nõudeid. Eriti oluline on olla ettevaatlik suheldes riskirühmadega, kelle vaktsineerimine on alles pooleli.