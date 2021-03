Keskerakond: põlevkivisektori töötajatele tuleb anda palgatoetust

Keskerakonna juhatuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas, et Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsess peab looma uusi töökohti ja suurendama sissetulekute taset maakonnas ning lisaks ümberõppele ja uutele töökohtadele tuleb vajadusel läbi töötada palgatoetus nendele, kes sektori ümberkorralduste tõttu senist tööd jätkata ei saa.

Aab sõnas, et põlevkivisektori ümberkorraldamine ei tohi toimuda Ida-Virumaa inimeste töö ja elukvaliteedi arvelt, mistõttu panustab riik Ida-Virumaa eelisarendamiseks järgneva seitsme-kaheksa aasta jooksul üle miljardi euro. "Ida-Virumaa inimestele uute töökohtade ja suuremate palkade tagamine on kahtlemata Keskerakonna prioriteet. Kui põlevkivitööstusesse on viimase kolmekümne aasta jooksul investeeritud 1,5 miljardit eurot, siis meie soov on, et lähiaastatel investeeritaks vähemalt samapalju uute töökohtade loomisesse, ettevõtluse arendamisse ja elukeskkonna parandamisse. Läbi tuleb töötada konkreetne palgatoetus nendele, kes sektori ümberkorralduste tõttu kaotavad sissetulekutes," lisas keskerakondlane.

Aab ütles, et tugevat rõhku tuleb panna tööstuse ümberkorraldamisele ja ettevõtluse arendamisele. "Soovime, et töökohtade arv Ida-Virumaal mitte ainult ei jääks samaks, vaid kasvaks. Aastaid on otsitud Ida-Virumaa jaoks just seda õiget “rohtu” ja rohepööre saab anda vajaliku tõuke piirkonna arendamiseks," leidis Aab.

Minister märgib, et lahendus on muuhulgas uutes tehnoloogiates, sealhulgas CO2 heite vähendamises põlevkivisektori ettevõtetes, aga ka Ida-Virumaa majandusstruktuuri mitmekesistamises ning uute teadmiste ja oskuste arendamises. "Põlevkivisektor on Ida-Virumaa ja kogu Eesti jaoks väga oluline ning meil tuleb juba täna pakkuda riigi tuge ja kindlust nii ettevõtetele kui ka sektori töötajatele, kes oma sissetulekutes ei tohi ümberkorralduste tõttu kaotada," rõhutas Aab.

Reedel annavad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poolt korraldataval webinaril ülevaate õiglase ülemineku kavast ning riigi prioriteetidest Ida-Virumaa arendamisel ka Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson ja riigihalduse minister Jaak Aab. Webinar toimub kahes osas. Kell 11 toimub kohtumine Ida-Virumaa ettevõtete ja omavalitsustega. Kell 12.15 on osalema oodatud kõik soovijad.