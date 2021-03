Riiklikku harvikhaiguste fondi pole Eestis seni loodud, kuna Haigekassa baaseelarve kannatab rahapuuduse all ning esmajärjekorras on vaja tagada olemasolevate teenuste rahastatus.

"Reaalsus on, et osad meditsiinivaldkonnad ei saa täna piisavalt tähelepanu ning üle vaatamist vajab Haigekassa rahastamissüsteem tervikuna," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Tänasel harvikhaiguste päevale pühendatud virtuaalsel ümarlaual "Miks ei ole harvikhaigused leidnud oma kohta Eesti tervishoiusüsteemis?" nentis Kiik, et harvaesinevate haigustega kokku puutuvad arstid ja patsiendid vajavad senisest rohkem tuge.

"Reaalsus on, et osad meditsiinivaldkonnad ei saa täna piisavalt tähelepanu ning üle vaatamist vajab Haigekassa rahastamissüsteem tervikuna," rääkis Tanel Kiik. "See on igipõline mure, et vahendid pole piisavad tagamaks kõigile ravikindlustusega inimestele solidaarset ravi. Haigekassa rahastamismudel on vaja saada jätkusuutlikuks ning seejärel on süsteemi sees võimalik leida uusi lahendusi ka harvikhaiguste ravi rahastamiseks."

"Praegune Haigekassa rahastamissüsteem on arusaadavatel põhjustel jäik, sest eelarve seab oma piirangud, harvikhaigused aga vajavad rätsepalahendust, mis jäikadesse raamidesse ei mahu," lisas Tanel Kiik. "Räägime haigustest, mis esinevad väga harva, kuid nende haiguste hulk on suur ning seetõttu on neist mõjutatud väga palju inimesi. See pole väikese ringi probleem ja isegi kui oleks, peab tervishoiusüsteem olema solidaarne ja tagama kõigile vajaliku toe."

Riiklikku harvikhaiguste fondi pole Eestis seni loodud, kuna Haigekassa baaseelarve kannatab rahapuuduse all ning esmajärjekorras on vaja tagada olemasolevate teenuste rahastatus.

Uute fondide loomine on keeruline

"Uute fondide loomine tänase rahastusmudeli raamides oleks pehmelt öeldes keeruline. Haigekassaga suudame täna katta 96 % baasravivajadusest, juba praegu on 4 % katteta ning lisakulutusi nõuab koroonakriisiga toimetulek," selgitas Tanel Kiik. "Kui räägime ravimite rahastamisest, on kaalukausil inimeste elu ja tervis. Mitmel puhul tulevad erinevad toetusfondid ja kodanikualgatus appi nii haigetele kui tervishoiusüsteemile ning üheks lahenduseks võikski olla 50:50 mehhanism, kus vabaühendused koguvad poole raviks vajalikust rahast ja riik paneb teise poole."

Samuti väärib ministri hinnangul kaalumist mõte, et Puuetega Inimeste Koja juurde rajada harvikhaiguste tsentraalne tugisüsteem.

"Riik saab pakkuda oluliselt rohkem informatsiooni luues keskkonna, kust patsient või tema lähedane leiaksid vahetut teavet, millised teenused ja tugi on neile kättesaadavad. Ka vastav digilahendus aitaks inimeste aega kokku hoida ja keerulises olukorras selgust luua," märkis Tanel Kiik. "Viimased kaksteist kuud on koroonaviirus kõiki teisi terviseteemasid kõrvale tõrjunud, kuid kriisi lahenemisel tuleb uuesti käsile võtta ja üle vaadata juba 2014. aastal koostatud harvikhaiguste arengukava, mis pole siiani piisavalt rakendamist leidnud."

Haruldasi haigusi põdevaid inimesi on 90 000

Harvikhaiguseks peetakse haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000st, Eestis on haruldasi haigusi põdevaid inimesi umbes 90 000. Täna, 1 märtsil toimus harvikhaiguste päevale (veebruari viimane päev) pühendatud virtuaalne ümarlaud "Miks ei ole harvikhaigused leidnud oma kohta Eesti tervishoiusüsteemis?".

Ümarlaual osalesid tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Harvikhaiguste Ühingu eestvedaja Liis Aavik, PERHi hematoloog-ülemarst-keskuse juhataja dr Mariken Ross, ITK allergoloog-immunoloog dr Krista Ress, Tartu Ülikooli Kliinikumi endokrinoloog prof Vallo Tillmann, Haigekassa Ravimite ja Meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe ning tervisekeskuse Sinu Arst perearst dr Marko Ölluk. Ümarlaual räägiti harvikhaigusega patsientide muredest Eestis, ravi rahastamisest, ravi võimalustest, kus me oleme võrreldes muu maailmaga ning millised lahendused on silmapiiril.