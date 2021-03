"Mul hakkas seda intervjuud kuulates füüsiliselt halb. Alaealised ja selges sõltuvussuhtes õpilased… Empaatia asemel õigustamine ning teiste süüdistamine," sõnas töö- ja terviseminister Tanel Kiik.

Kiik taunis sotsiaalmeedias otsustavalt oma alaealise õpilasega seksuaalvahekorda astunud Nõmme Kaljus tegutseva brasiillasest jalgpallitreeneri Fredo Getulio Aurelio tegevust, vahendas BNS.

"Mul hakkas seda intervjuud kuulates füüsiliselt halb. Alaealised ja selges sõltuvussuhtes õpilased… Empaatia asemel õigustamine ning teiste süüdistamine. Loodan, et jalgpalliliit ja õiguskaitseorganid selgitavad kogu tõe välja," kirjutas Kiik sotsiaalmeedias.

Brasiillasest juhendaja sõnas Postimehe otsestuudios, et tütarlapsel tekkisid tema vastu varem tunded kui temal neiu vastu ning ta ei sundinud Trisnat millekski.

Omapoolse uurimisega alustanud jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht lausus aga "Reporterile", et neil on praeguseks juba rohkem materjali, kui avalikkuse ette toodud ning enam ei käi jutt ühest-kahest allikast.

Nõmme Kalju jalgpalliklubi andis laupäeval teada, et on viimaste päevade sündmuste valguses kaasanud klubisse spordipsühholoogi Külliki Taylori."Praegused olud võivad meie klubis tekitada suuremat ebakindlust ning seetõttu on Nõmme Kalju kaasanud oma meeskonda spordipsühholoogi," seisab klubi teates.

Psühholoogi ülesandeks on igapäevaselt toetada sportlasi, lapsevanemaid ning treenereid küsimustes, millele ise ei ole alati kerge vastust leida. Spordipsühholoog on klubis neutraalne isik, kellega koos on võimalik leida lahendusi ka keerukamatele olukordadele.

10. märtsil rääkis nüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Lisaks rääkis oma seksuaalse ahistamise juhtumist veel üks endine Kalju mängija.