Kiik: koroonapiiranguid veel leevendada ei saa

"Eestis on saanud lapsed käia koolis teatud eranditega. Me kindlasti püüame hoida hariduselu avatuna ja jätkata kontaktõppega," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kiik (Keskerakond) leiab, et koroonapiiranguid veel leevendada ei saa ning pigem tuleb üle vaadata, kas toitlustusasutustes ja meelelahutuskohtades piiranguid veidi karmistada, vahendas BNS Postimeest.



"Praegu on üsnagi ilmne, et valitsusel ei ole võimalik minna piiranguid leevendama, viiruse levik on jätkuvalt kõrge," selgitas Kiik.

Kuigi koroonaviiruse leviku tipphetkest on nakatumisnumbrid alla tulnud, siis ikkagi on nakatumistase väga kõrge. Viimastel andmetel vajab haiglaravi 451 inimest, kellest intensiivravil on 30, sealhulgas juhitaval hingamisel 12 inimest.

Valitsuse eesmärk on üritada hoida hariduselu avatuna. "Eestis on saanud lapsed käia koolis teatud eranditega. Me kindlasti püüame hoida hariduselu avatuna ja jätkata kontaktõppega," ütles Kiik. Ta lisas, et kui vaadata viiruse levikut detailsemalt, siis paljud nakatuvad pereringis ja suurel osal on nakkusallikas teadmata.

Haridusasutustes ei teki suuri koldeid

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond) ütles neljapäeval, et nakkuskollete järgi on 15 protsenti seotud koolidega ja kaheksa protsenti lasteaedadega. "Seega kolded on mujal, mitte haridusasutustes. Kuna haridusasutustes reageeritakse väga kiiresti, siis seal ei teki suuri koldeid," selgitas Kersna.



Toitlustusasutuste piirangutest rääkides leidis Kiik, et ilmselt peab seda hindama teadusnõukoda koos terviseametiga. "Selge on see, et me ei kehtesta maakondlikke piiranguid, vaid läheneme riigile tervikuna, sest näitajad on ühtviisi kõrged pea kõigis maakondades," selgitas Kiik.

"Inimesed on kurnatud eraldiolemisest," ütles neljapäeval peaminister Kaja Kallas (Reformierakond). Ta leiab, et kui töökohtadel kantaks maske, pestaks käsi ja hoitaks eemale, siis oleks juba hästi.

Olukorras, kus inimeste ohutaju on langenud, ootab valitsus teadusnõukoja soovitusi. "Olen andnud soovituse rääkida ministritel oma võrgustikes, et on tähtis olla ettevaatlik. Kui rikutakse reegleid, siis tuleb tugevdada piiranguid, aga sinna me ei taha minna," märkis Kallas.

Inimeste langenud ohutaju

Kiik selgitas, et enamasti inimesed ikka täidavad juhiseid. "Loomulikult on neid, kes on kriisist väsinud ja kelle jaoks on piirangute täitmine vastumeelne," tõdes ta.

Kiik toonitas, et tuleks mõelda sellele, et me oleme juba teise laine lõpusirgel ning on mõistlik ennast kokku võtta ja pingutada. "Iga päevaga kasvab vaktsineeritud inimeste osakaal ja olukord hakkab paranema ka haiglakollete mõttes," ütles Kiik. Ta lisas, et olukord paraneb ka hooldekodudes.

Kõrge vaktsineeritusega riikides on nakatumisnäitajad hakanud juba langema. "Ka meie saame iga kuuga rohkem vaktsineerida ja siis hakkavad ka näitajad alla liikuma," lausus minister.

Tema sõnul ei tohi ka unustada, et koroonaviirus on sesoonne ning soojemate ilmade tulekuga võivad näitajad jälle paremaks muutuda. "Veebruaris ja märtsi alguses tuleb meil kõigil ennast kokku võtta ja hoida meeles, et kevad tuleb kergem," ütles Kiik.