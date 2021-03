Kiirabi võib vähendada raviteenuste kvaliteeti seoses 3. ohuastmega

Riik valmistub tervishoius kõrgeima, kolmanda ohutaseme kasutusele võtmiseks, mis tähendab, et kiirabi võib vähendada raviteenuse kvaliteeti. Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlase sõnul on katastroofimeditsiini määruses on kolm tasandit tervishoiu ümberkorraldamiseks.

"Ja see viimane, kolmas, kehtib olukorras, kus patsientide arv kasvab kontrollimatult. Sel juhul lubatakse kvaliteeti alandada, nii et eluohtlikus seisundis patsiendid saaksid esmalt ravitud, aga nii mõnigi lõikus tuleb edasi lükata. Kiirabis oleme sellisest olukorrast praegu veel päris kaugel, ressurssi jagub ja me teeme igapäevase kvaliteediga tööd," ütles Adlas, vahendab Postimees.

Tema sõnul oli Tallinna kiirabil reedel 350 väljakutset, 390 tuli 23. veebruaril, kui see suur libedus oli. "Nii et umbes sada väljakutset on täiendavalt juures ja saja ringis on ka Covid-19 haigeid, kes ühe ööpäeva jooksul kiirabi kutsuvad," märkis Adlas.