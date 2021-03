Kirikud jätkavad koguduseelu nii veebi kui ka paberi abil

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kadrina Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson ütles Virumaa Teatajale, et valitsuse korralduste kohaselt avalikke jumalateenistusi ei toimu, küll aga võetake nüüd appi veeb ja paber.

"Eelmiste piirangute ajal tegime ülestõusmispühadel YouTube’i salvestised, karta on, et ka sel aastal tuleb nõnda teha," rääkis Erikson.

Kevadised piirangud andsid kogudusele tema sõnul tagasilöögi, sest nende lõppedes kõik inimesed jumalateenistustele ei naasnud. Praeguste piirangute ajal pühapäeviti jumalateenistusi ei toimu, kuid näiteks leerikursusega jätkatakse Zoomis.

Rakvere metodisti kirikus on tavapärase pühapäevase teenistuse ajal uksed üheks tunniks avatud, kuid pastorit ei ole ja teenistust ei toimu – võimalus on tulla kirikusse palvetama neil, kes selleks vajadust tunnevad. Koguduse pastor Taavi Hollman ütles, et kuna kogudusse kuulub palju eakaid inimesi, jõuab selleks pühapäevaks nende postkastidesse pastorilt sõnum paberkandjal, teistele e-kirjana. Veebis jätkub noortegrupile kristlikke põhitõdesid tutvustav Alfa kursus ja pühapäevakoolitunnid lähevad edasi Zoomis.

Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kiriku Rakvere Jumalaema Sündimise kiriku preester Aleksandr Lebedev ütles Virumaa Teatajale, et metropoliit on saatnud täpsed juhised, mida praeguses olukorras teha, et täidetud oleks vabariigi valitsuse seadused ja õigeusu kiriku reglement. Lebedev on tänulik, et kiriku uksi ei ole täielikult suletud ehk jumalateenistusel saab osaleda miinimumarv inimesi, kes on tarvilikud õigeusu jumalateenistuse korraldamiseks. Rakvere koguduses veebiülekannet ei toimu, küll aga tehakse jumalateenistusest kirjalik reportaaž, mis koguduse liikmetele laiali saadetakse.

Samuti on kiriku uksed avatud kella 8–16, et soovijad saaksid tulla ja süüdata küünla või palvetada. Pühapäeval on teenistuse järel – teenistusel inimesed osaleda ei saa – samuti kirik avatud, et soovijad saaksid käia personaalselt armulaual.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu kuuluva Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen rääkis, et oli üllatav, et praegusi piiranguid kehtestades ei küsinud valitsus kirikutelt tagasisidet. "Aga loomulikult ma mõistan, kui keeruline on valitsusel, ja protesti mul selles osas ei ole," lisas ta.

Gunnar Kotiesen avaldas arvamust, et 28. märtsiga piirangud ei lõpe, ja ütles, et kogudusena on tehtud pikemad plaanid. "Meie fookuses on lapsed-noored, sest eelmine piirangute periood näitas, et just neil oli vaimse tervise seisukohalt kõige keerulisem. Püüame luua ristkasutust, et tegevused toimuksid veebikeskkondades, aga ka et lapsed saaksid oma peredega koos midagi ette võtta," kõneles Kotiesen. "Ütleme, et kohtumine on kliki kaugusel, ehk meie kodulehel on välja toodud mitmed võimalused, kuidas saada millestki osa või leppida vajadusel kokku individuaalseid kõnetunde."

Lääne-Virumaa Jehoova tunnistajate kogukond osaleb Zoomi vahendusel Rakveres peetavatel koosolekutel, mis toimuvad tavapärastel aegadel.