Kirjatalgutel otsitakse parimat klassijuhatajat

Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikooli eetikakeskus ootavad Tallinna koolide õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi osalema 1.–29. märtsini kestvatel kirjatalgutel "Minu klassijuhataja", mille eesmärk on panna meid mõtisklema klassijuhatajalt saadud väärtuste üle ning tõsta esile nende tööd.

Tallinna Haridusamet on 2020/2021. õppeaasta kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et klassijuhataja rolli senisest enam esile tõsta ning nende tööd õppijate arengu toetamisel hinnata. Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist ja klassijuhataja teema-aasta eestvedaja Katrin Parve sõnul tuli klassijuhataja teema-aasta raames idee korraldada ka kirjatalgud, et inimesed saaksid oma mälestusi oma klassijuhataja(te)st laiemalt jagada.

"Hea klassijuhataja on kullast kallim ning on õpetajaid, keda õpilased mäletavad kogu oma ülejäänud elu. Paraku leiab klassijuhataja hea töö harva avalikku tunnustust," lisab Parve. Tema sõnul ongi käimasoleva õppeaasta suur eesmärk olnud klassijuhatajate tööd märgata ning tunnustada. Kirjatalgud on hea võimalus oma kogemuslood ka kirja panna ja sel moel klassijuhataja rolli väärtustada.

"Kutsume mõtestama koolist saadud kogemusi ning arutlema klassijuhataja kui väärtuskasvataja rolli üle," ütleb Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuht ja kirjatalgute üks eestvedajatest. Nummert sõnab, et oodatud on kirjatööd, milles kirjutaja jagab isiklikku kogemust oma klassijuhatajaga: kuidas õpetaja töö on mõjutanud tema kooliteed või edasist käekäiku? "Olgu need lood konfliktide lahendamisest, klassikultuuri hoidmisest või hoopiski kirjutaja ja klassijuhataja suhtest – nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumisest, mis ehk siiani tähenduslikud on," kirjeldab Nummert.

Kirjatööde esitamise tähtaeg on 29. märts 2021. Täpsem teave ja tingimused:

Oma kirjatööd esitanutele on Tallinna Haridusamet ja TÜ eetikakeskus välja pannud meened ja auhinnad, mis antakse üle maikuus klassijuhataja teema-aasta lõpuüritusel.