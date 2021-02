Kohus jättis ligi 40 aastat vangis olnud mehe vanglasse

Kahe mõrva ning muude raskete kuritegude eest eluaegse vangistuse saanud Oleg Pjatnitski jääb karistust edasi kandma, sest Tartu maakohus ei vabastanud teda ennetähtaegselt vanglast.

Seadus näeb ette võimaluse eluks ajaks vangi mõistetud inimese vabastamiseks pärast 25 aasta pikkuse vangistuse kandmist, samas on 61-aastane Pjatnitski praeguseks vangis olnud juba üle 38 aasta.

Kohus möönis, et Pjatnitski on vanglas kõvasti pingutanud muutumise nimel ning saab välja tuua mitmeid positiivseid asjaolusid, kuid retsidiivsusoht on siiski jätkuvalt liiga kõrge ning ka tema vabanemisjärgsed tingimused ja võimalikud lisakohustused ei maanda seda piisavalt.

Kohus tõi välja, et Pjatnitski on küll väga positiivselt käitunud range järelvalvega tingimustes, kuid ei saa kindel olla, et see jätkub nii ka vabaduses. Samas ei välista kohus tema ennetähtaegset vabastamist mõnel järgmisel ennetähtaegse vabastamise tähtaja saabumisel.

Kohus juhtis vangla tähelepanu võimalusele kaaluda tema avavanglasse paigutamist. Vanglal on võimalik enne eluaegset vangistust kandva isiku ennetähtaegset vabastamist vaheetapina paigutada ta avanglasse, kui ta on karistusest ära kandnud vähemalt 23 aastat.

Pjatnitski mõisteti avaliku varguse eest neljaks aastaks vangi toonase ENSV ülemkohtu otsusega 1983. aasta 13. detsembril.

Kaks aastat hiljem mõisteti Pjatnitski süüdi vanglas toimepandud mõrvas, röövimises, vägistamises, oma sugukire ebaloomulikus rahuldamises ja huligaansuses ning karistati 15-aastase vangistusega.

1992. aasta sügisel mõistis ülemkohus Pjatnitski süüdi juba teise kaasvangi mõrvas ja karistas teda surmanuhtlusega.

Presidendi Lennart Meri 1993. aasta 5. märtsi otsusega asendati Pjatnitskile mõistetud surmanuhtlus eluaegse vabadusekaotusega kinnises vanglas.

2002. aasta sügisel mõistis Tallinna linnakohus Pjatnitski süüdi kaasvangile raskete kehavigastuste tekitamises ja karistas teda selle eest üheksa-aastase vangistusega, mis aga loeti kaetuks eluaegse vangistusega.

Pjatnitski karistuse kandmise algust arvestatakse 1983. aasta 12. maist.