Värbamises võib tekkida olukordi, kus ettevõtte toote või teenuse järgi nõudlust on, aga pole töötajaid, kes müügi realiseeriks. 17. veebruaril korraldab värbavate juhtide mentor Ketlin Kasak tasuta veebiseminari “Kuidas kasvu piiravaid mõttemustreid muuta?”, kus vesteldaksegi teemal, kas mõttemustrid pärsivad ettevõtete kasvu ja kuidas neid muuta.

Mõttemaailma muutja, kõrgelt hinnatud Proctor Gallagher Instituudi juhtivkoolitaja ja ettevõtte Balanced Life OÜ omanik ja tegevjuht Karmo Kivi selgitab, et juhil tasub sellisel juhul mõelda, kas tema vision ettevõtte arenguks on piisavalt selge, et ka meeskond seda mõistaks, milliseid töötajaid ta tegelikult vajab ning mida neilt ootab.

Esmajärjekorras peab juht teadma, mida ta tahab

Kivi sõnab, et näiteks valides endale mentorit, valis tema endale Bob Proctori. Tegi kodutööd, uuris palju eduõpetajaid, kuid koostööd soovis teha just Bobiga, kelle usaldusväärsus peitus pikaaegses kogemuses ja metoodikas, mida ta kasutab. Ta tegi otsuse koostööd alustada ning on 3 aastaga jõudnud Instituudi juhtivkoolitajaks ning asutanud enda coachingu ettevõtte. Meetod, mida kasutab Bob Proctor on välja töötatud ja parendatud ligi 60 aasta praktika käigus. Bob on üks hinnatumaid esinejaid, coache ja inimvõimete potentsiaali avajaid maailmas, kes sai tuntuks pärast 2006. aastal linastunud kultusfilmi “The Secret”, mis kirjeldas mõistuse toimimisviise ja kujutlusvõime mõju positiivsete tulemuste loomiseks. Pahatihti kasutab inimene antud võimet negatiivsete stsenaariumite loomiseks. Mida täpsemalt juht teab, mida soovib, seda lihtsam on sinna jõuda ja leida ettevõttesse sobivaid inimesi.

“Juht võib üksi väga hea olla, aga meeskonna kasvades võib ilmneda, et ta ei suuda oma visiooni teistele edastada. See tekitab juhis frustratsiooni ja hoiaku - kui teen ise, siis tean, et töö on kindlasti hästi tehtud. See omakorda loob olukorra, et usaldus töötajate vastu kaob, tööõhkkond pole positiivne ja tulemusi ka ei tule,” toob Kivi välja. “Selgus tööülesannetes ja rollijaotuses loob hea keskkonna.”

Inimene on karjaloom, aga küsimus on selles, millises karjas ta on

“Mulle väga meeldib Richard Bransoni ütlus – koolita oma inimesi nii hästi, et nad võiksid iga kell lahkuda ja teha oma ettevõtte, aga loo nii hea töökeskkond, et nad ei taha mitte kunagi lahkuda. Inimene on karjaloom, talle meeldib olla karjas, aga küsimus on, millises karjas ta on. On kahte tüüpi juhte – diktaatorlikud, kes justkui delegeerivad, tegelikult antakse üle vaid vastutus, aga õiguseid otsuseid teha mitte. Ja on juhte, kes näevad oma rolli teenäitajana partnerluses. Ettevõte on oma juhi nägu. Tema loob ettevõtte õhustiku oma olemuse ja eeskujuga. See toon kajastub kõiges, mida ettevõte teeb, sh töökuulutustes. Tööotsijad saavad reklaami stiilist aru ja tajuvad, mis tüüpi ettevõttega on tegu,” räägib Kivi. Tema sõnul võiks kaasaegne ja edasiviiv juhtimisstiil võtta eeskuju võrkturustusest. Iga võrkturundaja on liider, kes suunab inimesi müügitegevusse, mitte ei käsuta. See pole võimalik. Käsumajandus ei vii kunagi jõudsa kasvuni.

Kivi sõnab, et kui juht areneb inimesena, siis kasvab ka tema ettevõte ja paranevad suhted. “Inimesed arvavad, et tegevus põhjustab tulemused, tegelik põhjustab tulemused meie mõtlemine. Kuidas mõtleme, määrab ära meie mõttemuster, harjumused ja hoiak ehk paradigma. Selleks, et saavutada soovitud tulemusi, tuleb muuta oma paradigmat. Kasutada selleks inimesele antud kõrgemaid võimeid. Kasutada neid positiivse loomiseks. Kujutlusvõime on üks neist. Millele suunad oma tähelepanu, hakkab kasvama,” toob ta välja.