Kooronaviiruse levik laieneb - kus ja kuidas end testida saab?

"Seoses nakatumise suurenemisega Eestis on viimase nädala jooksul on kasvanud perearstidelt saatekirjade arv. Nakatumine on suurendanud ka lähikontaktsete testimisvajadust ja pöördumisi," selgitas koroonaviiruse avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik.

Allik ütles ajalehele Postimees, et nakatumise kasvu tõttu on prooviandmisele registreeruvate inimeste hulk suurenenud ning mõnesse testimispunkti on seetõttu tekkinud ühe- kuni kahepäevased järjekorrad, vahendab BNS.

Allik selgitas, et Tartus, kus proove aitab võtta Qvalitas, on praegu aegu samale päevale. "Tallinnasse ja Rakveresse saab praegu aja järgmiseks päevaks, kui see täitub, siis ülejärgmiseks. Näiteks on praegu Lauluväljaku Medicumi punkti aegu homseks. Tallinnas lisame lähipäevadesse aegu juurde."



Veebileheküljel koroonatestimine.ee on kirjas detailne teave testimisvõimaluste ja -tingimuste kohta ning järgnevalt toome ära kõige olulisema.

SAATEKIRJA SAAMINE

Enim koroonaviiruse teste tehakse Eesti Vabariigi Valitsuse tellimisel, mille raames on Terviseamet, Eesti Perearsti Selts ning end avaliku testimise organisatsiooniks nimetavad asutused korraldanud testimise inimestele tasuta.

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi jaoks proovi andmiseks tuleb kontakteeruda oma perearstiga või kui see pole võimalik, siis perearsti nõuandeliiniga telefoninumbril 1220 (välismaalt helistades +372 6346 630), mille kaudu saab saatekirju E-P 8.00-22.00.

Perearstid juhinduvad saatekirja väljastamisel oma hinnangust ja Terviseameti (TA) juhendist COVID-19 haiguse perioodiks, mis on leitav SIIN.

AJA BRONEERIMINE

Peale perearsti saatekirja laekumist testimise süsteemi saadetakse täisealisele testitavale saatekirjas märgitud telefoninumbrile lühisõnum, mis annab võimaluse broneerida proovi andmise aeg online-broneerimissüsteemi kaudu. Seetõttu on oluline, et saatekirjal oleks märgitud korrektne telefoninumber. Peale saatekirja laekumist labori infosüsteemi tekib patsiendil koheselt võimalus ennast proovi andmisele registreerida ka SIIN.

Aja broneerimiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID abil. Teenus on vabatahtlik ning annab täiendava võimaluse endale kiiresti aeg broneerida ilma, et oleks tarvis testimise kõnekeskuse kõnet oodata.

Kõikidele, kes veebibroneeringu teenust ei kasuta või kelleni lühisõnum tehnilistel põhjustel ei jõua, helistatakse testimise kõnekeskusest saatekirjade laekumise järjekorras 1 päeva jooksul (kõnesid tehakse esmaspäevast laupäevani). Kui kõnekeskusest ei ole 48 tunni jooksul helistatud, on soovitav ühendust võtta perearstiga, et kontrollida saatekirjal oleva telefoninumbri õigsust ning saatekirja edastamist. Kui telefoninumber saatekirjal on õige, tuleb pöörduda testimise kõnekeskuse poole, mille kontaktid lahtiolekuaegadega on leitavad SIIN.

Kui olete saanud koroonaviiruse testile ninaneelu proovi andmise aja ning soovite täpsustada asukohta või teejuhiseid, on need leitavad SIIN.

Palume prooviandmisele tulla täpselt kokkulepitud ajal (mitte varem, ega ka hiljem, et vältida rahva kogunemisi). Kui ootamine on õues, palume riietuda ilmastikule vastavalt.

TASULINE TESTIMINE

Tasuline koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimine ninaneeluproovist PCR meetodil on mõeldud inimestele, kellel ei ole näidustusi saatekirjaga testimisele, kuid kes soovivad siiski teada, kas nad on COVID-19 nakkushaigusesse nakatanud või mitte.

Tasulist testimist võivad kasutada näiteks:

reisijad, kellel on tarvis piiri ületamisel esitada negatiivne testitulemus;

töötajad, kui see on tööandja poolt nõutud;

tööandjad, kes soovivad töötajatele laustestimist või reisimisega seotud. Rohkem infot SIIN;

erameditsiini teenuse kasutajad, kui see on nõutud;

välismaalased, kellele ei rakendu Eestis saatekirjaga testimine;

Eesti isikukoodita Eestisse saabujad lennujaamas või sadamas tehtud testi järgselt teiseks testiks või maismaad pidi saabunud välismaalased (kes ei ole viimase kuue jooksul COVID-19 haigust läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes ei ole viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise);

kõik teised soovijad, kellel ei ole soovi/näidustusi saatekirjaga testimiseks;

Koroonaviiruse testimiseks (ka tasulise testimise puhul) on vajalik eelnev aja broneerimine, mida saab teha vastava teenuseosutaja kaudu.

Tasulist testimist osutavad:

SYNLAB Eesti

Tallinnas, Töökoja 1

Tartus, Teguri 37b

Pärnus, Suur-Sepa 14 (sissepääs sisehoovist)

Jõhvis, Jaama 34

Narvas, Kangelaste prospekt 2

Rohkem infot SIIN.



Medicum Tervishoiuteenused

Tallinnas, Punane 61. Rohkem infot SIIN.

Qvalitas Arstikeskus

Tallinnas, Valukoja 7 (Ülemiste Tervisemaja). Rohkem infot SIIN.

Confido Meditsiinikeskus

Tallinnas, Töökoja 1. Rohkem infot SIIN.

Confido Kiirkliinik (testile saab tulla ainult ilma haigussümptomiteta, reisimise jaoks vajaliku negatiivse sertifikaadi esitamiseks)

Tallinnas, Mustakivi 13 (Lasnamäe Centrum). Rohkem infot SIIN.

HeBA kliinik

Tallinnas, Vambola 6. Rohkem infot SIIN.

Tasulise testimise teenuse hinna kehtestab iga teenuseosutaja ise. Need on leitavad teenuseosutajate veebilehtedel (viidatud ülevalpool) ning jäävad vahemikku 58-75 eurot.

EESTI ELANIKE SAABUMINE JA TESTIMINE

Välisriigist Eestisse naastes on soovitatav end testida koroonaviiruse suhtes. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist tulijatel on saabudes esimene test kohustuslik. Riskiriikidest lähte või transiitriigina saabuvad Eesti elanikud saavad Eesti isikut tõendava dokumendi alusel (Eesti kodaniku või välismaalase (nö hall) pass, Eesti ID-kaart või elamisloa kaart) seda tasuta teha. Välismaalastele on testimine tasuline. Testimine on vabatahtlik ja teine negatiivne test lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Proovi saab anda vastavalt saabumise viisile:

Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal

Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis

Narva kaudu – Narva piiritsoonis piiripunkti siseruumis (24/7)

Rongiga, laevaga Paldiskisse vm transpordivahendiga maismaad pidi – avalikus testimispunktis eelbroneeringu alusel. Aja broneerimiseks tuleb helistada avaliku testimise kõnekeskusesse piiriületajate numbril +372 678 0000 (E-R 9-17). Kuna Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi, võivad järjekorrad olla mõnikord 1-3 päeva, on mõistlik aeg ette broneerida, kui on teada saabumise päev. Endale sobivaima avaliku testimispunkti võib leida SIIN.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis naastes uuesti teha, siis võimaldatakse see Eesti elanikule tasuta.

VÄLISMAALASE EESTISSE SAABUMINE JA TESTIMINE

Riskiriikidest saabuvad välismaalased saavad tasu eest testida. Testimine on vabatahtlik ja lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Välismaalased saavad proovi anda vastavalt saabumise viisile:

Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 52 €.

Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 60 €.

Narva piiripunktis piiripunkti siseruumis Confido ajutises punktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 52 €.

Rongiga, laevaga Paldiskisse, autoga vm transpordivahendiga maismaad pidi – eelbroneeringu alusel mõne meditsiiniteenuse osutaja juures, kes pakub tasulist koroonaviiruse testi, mille kohta leiate infot SIIN. Testi hinnad jäävad olenevalt teenusepakkujast vahemikku 58-75 €.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis uuesti teha, siis on see sadamas ja lennujaamas välismaalase puhul tasu eest võimalik.

ENESEISOLATSIOONI LÜHENDAMISEKS TEINE TEST

Kui riiki saabumisel või 72 h enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb 6 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

NB! Lugeda tuleb selliselt, et testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.

Kahe testi vahelisel perioodil peab järgima liikumisvabaduse piirangut.

Varem kui kuue päeva pärast tehtud teine test ei lühenda eneseisolatsiooni.

Kuidas toimub teine testimine (kuus päeva pärast esimese testitulemuse teadasaamist)?

Eesti kodaniku ja Eesti elamisluba omavate ja sh Eesti isikut tõendavat dokumenti (Eesti kodaniku või välismaalase (nö hall) pass, Eesti ID-kaart või elamisloa kaart) omavate isikute kordustestimine, kes on Eestisse saabudes andnud esimese proovi Eestis – testimise kõnekeskus võtab ise aja pakkumiseks ühendust. Teine test on tasuta, kui Eestisse saabumisel oli naasmise lähte- või transiitriik riskiriik (ehk nö punane Välisministeeriumi lehel).

Eesti isikut tõendavat dokumenti omavate isikute kordustestimine, kes on vahetult enne Eestisse saabumist andnud esimese proovi välisriigis – teiseks testiks tuleb ise aeg broneerida. Selleks on vaja helistada avaliku testimise kõnekeskuse piiriületajate numbril +372 678 0000 (E-R 9-17). Soovituslik on helistada paar päeva varem, kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.

Väliskodanik, kes andis esimese proovi vahetult enne Eestisse saabumist välisriigis või Eesti piiril tasulisena – teiseks testiks tuleb teil endal aeg broneerida tasulise koroonatesti tegija juures. Kontaktid on leitavad SIIN. Soovituslik on helistada paar päeva varem (kuna testimisele võib olla järjekord), kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.

ENESEISOLATSIOONI ERANDID

Erandiks on, kui inimene saabub Lätist või Leedust töö, õppimise, tervise, perekondlikul põhjusel. Sel juhul ei pea jääma eneseisolatsiooni. Kui inimesel on tehtud PCR test mitte hiljem kui 72h Eestisse saabumisest aga reisib muul põhjusel Baltiriikidest, siis ei pea samuti jääma eneseisolatsiooni.

Erandina ei kohaldu 10. päevane elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise ega testimisnõuded inimesele, kes on kuue jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Samas peab ta jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmeid.

TULEMUSTE SAAMINE

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Alates proovi andmisest koroonaviiruse SARS-CoV-2 testiks väljastab labor tulemused 24-48 h jooksul Terviseinfosüsteemi ning tulemusi näeb digilugu.ee keskkonnas ID-kaardiga, Mobiil-ID ja/või Smart-ID-ga sisse logides. Samuti liiguvad tulemused arsti programmi. Hetkel saadetakse välja labori poolt tulemused enamasti vähemalt poole kiiremini.

VIIRUSE SERTIFIKAAT

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tulemusele on võimalik tellida sertifikaati – laboripoolset kinnitust tulemuse kohta. Sertifikaat on kolmkeelne – eesti, vene ja inglise keeles.

Negatiivse tulemuse puhul on sertifikaat sobilik dokument piiri ületamiseks, tööandjale või kindlustusjuhtumite puhul. Positiivset sertifikaati võib vaja minna reisitõrke kindlustuse puhul tõendamiseks. Positiivse tulemuse korral sertifikaati minu.synlab.ee automaatselt ei väljasta, seda saab testi.me lehelt või eraldi tellides.

Piiriületamisel on kriitilise väärtusega teadmine, et enamus riigid aktsepteerivad riiki sisenemisel sertifikaate. Reisijatel tuleb ajastada oma proovi andmine sihtriiki saabumise järgi vastavalt sihtriigi poolsetele nõuetele.

Milline riik, millistel tingimustel riiki siseneda lubab, on kehtestatud iga riigi välisministeeriumi kodulehel.

Kust sertifikaati saada?

Sertifikaadi saamise koht sõltub sellest, mil viisil andsite koroonaviiruse testi. Kui testi andmise vorm oli:

1.Saatekirjaga, seire, piiriülese testimise raames

Sertifikaate väljastab SYNLAB Eesti labor füüsiliselt kohale tulles ja kohapeal sertifikaadi vormistamise eest tasudes (7€) järgmistes kohtades ja aegadel:

o Tallinnas, Veerenni 53a, 6. korrus (E-R 7.30-16.00)

o Tartus, Teguri 37b, 1. korrus (E-R 8.00-12.00)

o Jõhvis, Jaama 34 1. korrus, kabinet 15 (E-R 9.00-12.00)

o Narvas, Kangelaste prospekt 2 (E-R 8-12)

2. Tasulise proovi korral

Sertifikaate väljastab proovi võtnud tasulise teenuse osutaja.

SYNLABis tasulisena koroonaviiruse proovi andnud inimesed saavad negatiivse testi tulemuse korral tellida sertifikaadi läbi kliendiportaali minu.synlab.ee, kust saab selle endale alla laadida ja välja printida. Teine võimalus on tellimuse järgselt pöörduda ükskõik millisesse SYNLABi eelmainitud punkti, kes selle paberkandjal väljastab ning lisab vajadusel templi.

Medicumi puhul avaldab klient sertifikaadi saamise soovi testimisele registreerimisel. Sertifikaadi saab kätte 24h pärast füüsiliselt kohale tulles Medicumi registratuurist või krüpteeritult meili peale.

Välismaalaste puhul väljastatakse sertifikaat kas e-kirjaga või kohapeale järele tulles.

3. Mobiilirakendusest TESTI

Kui olete oma koroonaviiruse testi teinud perearsti saatekirjaga, seire raames, piiriüleselt või tasuliselt SYNLABis, saate endale alla laadida mobiilirakenduse TESTI ning ise koostada seal sertifikaadi.



Detailsem info koroonaviiruse testimise kohta on leitav aadressilt https://koroonatestimine.ee/.