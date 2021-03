Koroona ajal tegi täiskasvanute hambaravi hüvitise kasutus suure hüppe

Mullu tasus haigekassa inimeste hambaraviteenuste ja -hüvitiste eest 54,8 miljonit eurot, kusjuures hambaarsti külastas ligi 450 000 inimest ja hüvitist kasutas 21 000 inimest rohkem kui aasta varem.

Kuna plaaniline hambaravi oli kevadel mitu kuud peatatud, suurenesid ka haigekassa kulutused vältimatule hambaravile.

Haigekassa tasus eelmisel aastal 284 500 täiskasvanu hambaravi hüvitise eest 14,4 miljonit eurot, mis on miljon eurot ja ligi 21 000 inimest rohkem, kui 2019. aastal. Kõige enam on suurenenud 40-eurose hambaravihüvitist kasutus. „Kuigi eelmise aasta esimesel poolaastal tabas meid koroonaviirus, mil plaanilise hambaravi osutamine paariks kuuks peatati, kasutas mullu 40-eurost hüvitist 165 000 inimest, mis on 20 000 inimest rohkem, kui aasta varem,” sõnas haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann.

85-eurost hüvitist kasutasid kõige aktiivsemalt töövõimetus- ja vanaduspensionärid, kokku ligi 110 000 inimest, ning rasedad, kokku ligi 8100 inimest. Proteesihüvitist kasutas aga üle 35 000 inimest ligi 6,7 miljoni euro eest.

Haigekassaga sõlmis lepinguid rohkem kliinikuid

Eriolukorra ajal kasvas täiskasvanute hambaravi teenuseid pakkuvate lepingupartnerite arv ligi 50 asutuse võrra ning haigekassa esindaja hinnangul näitab hüvitise pakkujate ja selle tarbijate kasv selgelt toetuse vajalikkust nii patsiendile kui ka teenuseosutajale. „Eriolukorra ajal mõisteti, et keerulises olukorras pakub haigekassa leping turvatunnet ja sissetulekut ning aitab kliente hoida. Samuti hüvitas haigekassa oma lepingupartneritele suures mahus kasvanud isikukaitsevahendite kulud,” selgitas Friedemann tagamaid, mis motiveerisid kliinikuid haigekassaga lepingut sõlmima.

3. märtsi seisuga pakutakse täiskasvanutele hüvitist 401 hambaravikabinetis üle Eesti. Haigekassa tuletab meelde, et hüvitise summa järgmisesse aastasse üle ei kandu, seega tasub kord aastas hambaarstil käia ja oma suutervise eest hoolt kanda.

Mullu sai vältimatut hambaravi 23 990 inimest. Ravi saanud inimeste arv kasvas võrreldes 2019. aastaga 44 protsenti ja teenuse rahastamine suurenes 660 000 euro võrra. „Vältimatu hambaravi teenuse kasutamine kasvas hüppeliselt plaanilise ravi peatamise järel, mil haigekassa laiendas vältimatu hambaravi teenuste loetelu,“ selgitas Friedemann.

Tasuta hambaraviks rohkem võimalus

2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kellele raviarst on määranud eluaegse hambaravi diagnoosi. Teenust osutati selle esimesel käivitamise aastal 141 inimesele ning 2020. aastal juba 427 inimesele 160 000 euro eest.

3−19-aastaste laste hambahaiguste ennetamise ja ravi eest tasus haigekassa eelmisel aastal 24 miljonit eurot. Hambaarsti juurde jõudis 141 500 last, mis on 58 protsenti kõigist sihtrühma lastest. Ortodontiateenust sai ligi 20 000 last 7 miljoni euro eest.

Friedemanni sõnul vähenes ravi saanud laste arv võrreldes 2019. aastaga neli protsenti. „Kindlasti mõjutas olukorda koroonaperiood, kuid rõhutaks jätkuvalt, et oluline on külastada hambaarsti kord aastas ja kasutada riigi poolt kuni 19-aastastele pakutavat tasuta hambaravi võimalust,“ lisas Friedemann.

Kõige rohkem käisid hambaarsti juurde 6–11-aastased lapsed. Usinamad hambaarsti juures käijad olid Saaremaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja Läänemaa lapsed. Kõige vähem jõudis hambaarstile Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Valgamaa lapsi.

Laste hambaravi lepingu on sõlminud 346 hambaravikliinikut üle Eesti.