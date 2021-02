Koroonavaktsiini vale käitlemine lasi raisku 331 doosi

"Selle väljatrüki pealt, mis on temperatuuri väljatrükk, on näha, et see on püsinud seal +2 kuni +8 koridoris, aga lastehaigla on ka kohapeal ise mõõtnud, et see temperatuur oli 10,1 kraadi," rääkis terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Eelmisel nädalal läks vale säilitustemperatuuri tõttu mahakandmisele 300 AstraZeneca vaktsiinidoosi, mis olid mõeldud Tallinna lastehaiglale, mistõttu juhtunut uurib terviseamet ning koos sellega on Eestis lastud kaotsi minna 331 vaktsiinidoosi, vahendas BNS uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Eelmise nädala teisipäeval tarniti terviseametist Tallinna Lastehaiglale 300 doosi AstraZeneca vaktsiini ning haigla mõõtis kohale toodud vaktsiini temperatuuriks 10 kraadi, mis oli ettenähtust kõrgem ning vaktsiin läks väljavahetamisele.

Esimesena pannakse termokasti vaktsiin

"Kõigepealt pannakse vaktsiin termokasti, termokasti sisse pannakse külmaelemendid, mis hoiavad temperatuuri +8-kraadises vahemikus. Siis see termokast pannakse omakorda külmaautosse, mis on meil partneri käest olnud teenus," selgitas Lanno ja lisas, et vaktsiinid sõidutati lastehaiglani autos, kus registreeritakse ka temperatuuri.

"Selle väljatrüki pealt, mis on temperatuuri väljatrükk, on näha, et see on püsinud seal +2 kuni +8 koridoris, aga lastehaigla on ka kohapeal ise mõõtnud, et see temperatuur oli 10,1 kraadi," rääkis Lanno.

Vaktsiini terviseametist lastehaiglasse tarninud Magnum Logitisticsist kinnitati, et autos, kus termokasti veeti, ei ületanud temperatuur kordagi lubatud piiri. Autodes on temperatuuri salvestavad seadmed ja kaubaruumis olevad andurid võimaldavad temperatuuri interneti kaudu näha. Mitu kraadi oli termokasti sees, seda tarnija ei tea.

"Selle kohta, mis temperatuur kastis on, meil info puudub. Terviseamaet pakib need kokku, lisab külmakehad külmakasti ja külmakehad hoiavad nõuetekohast temperatuuri külmakastis. Antud juhtumi puhul meil oli autos vahemikus + 4 kuni +8 temperatuur ehk kaheksa oli meie ülempiir," selgitas Magnum Logisticsi logistikajuht Raivo Roolaid.

Tarnija ütles, et ei tea, kuidas võis juhtuda, et kohale jõudes oli saadetise temperatuur 10 kraadi.

Sõltub ka termomeetrist

"Lihtsalt kogemuste pealt rääkides võib-olla see sõltub, kuidas mõõtmist teostatakse, kas kast on lahti, pannakse temperatuurimõõtja sisse, kaas kinni või jäetakse kast lahti ja mõõdetakse. Ja sõltub, missuguse termomeetriga jälle mõõdetakse," rääkis Roolaid.

Lastehaigla ei nõustunud "Aktuaalsele kaamerale" kommentaare andma. Et ravimiamet vale temperatuuriga doose kasutada ei lubanud, tuli terviseametil need asendada.

Terviseameti kinnitusel on reede seisuga jäänud veel 20 vaktsiinidoosi kasutamata Rapla haiglas, kus vaktsiinid riknesid külmaahela katkemise tõttu, viis doosi Narva haiglas, kus eksiti vaktsiini lahustamisel, ja kuus doosi Elva haiglas.