Kriisiabi pakett saab paika uuel nädalal

Praegu on tema sõnul räägitud võimalikust kahekuulisest palgatoetusest. Mis puutub meetme finantseerimisse, ütles Peterson, et siin oodatakse ka valitsuse tuge.

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson pani ettevõtjatele südamele, et nad meetme kindlasti ära ootaksid, koondama pole praegu tarvis hakata. "Abi tuleb," kinnitas Peterson.

Peterson ütles, et reedel arutati valitsuse palgatoetusmeedet, aga pakett saab paika alles uuel nädalal, vahendas BNS.

Peterson ütles, et praegu tehakse arvutusi, kui suurt hulka inimesi ja ettevõtteid see meede mõjutaks. "Koguneme uuesti uue nädala alguses ja meede peaks valmis saama neljapäevaks," ütles Peterson.

Seni kuni pole selge, kui palju see täpselt maksma läheb, võimalikke arve välja ei öelda. Peterson pani ettevõtjatele südamele, et nad meetme kindlasti ära ootaksid, koondama pole praegu tarvis hakata. "Abi tuleb," kinnitas Peterson.

Praegu on tema sõnul räägitud võimalikust kahekuulisest palgatoetusest. Mis puutub meetme finantseerimisse, ütles Peterson, et siin oodatakse ka valitsuse tuge. "Ühe kuu suudaksime ise hakkama saada, aga kui meetmed pikenevad, peab [valitsus ka vahendeid leidma]," rääkis Peterson.

Eesti Töötukassa pikendab töötasu toetuste avalduste vastu võtmist, toetuse saanud ettevõtetel on võimalik toetus vähese tähtsusega riigiabist vormistada riigiabiks. Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada kuni 14. märtsini 2021. Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5-kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Taotluste vastuvõtmist pikendati, kuna Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti abikavad koroonaviiruse puhangust mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete toetamiseks, mistõttu on töötasu toetuse saajatel võimalik toetus muuta vähese tähtsusega riigiabi toetusest riigiabiks. Suurim kahe abiliigi vaheline erinevus on, et vähese tähtsusega riigiabi tohib ettevõte saada kolme majandusaasta jooksul mahus 200 000 eurot.

Kui detsembri keskel suletud Ida-Viru turismiasutustele hüvitati kulusid novembri sotsiaalmaksu laekumiste põhjal poolteise kuu töötasu ulatuses töötaja kohta, siis jaanuari meetmest, millest said tuge ka Harjumaa ettevõtted, pole mõned suuremad ettevõtted veel seda toetust saanudki, sest Euroopa Komisjoni riigiabi luba selleks tuli alles eile pärastlõunal. Samuti on mõned ettevõtted jätnud selle esialgu targu taotlemata, kuna vähese tähtsusega abi võib ettevõte kolme aasta jooksul saada vaid teatud mahus.

Brüsselis heaks kiidetud abikava järgi võib Eesti toetada koroonapuhangust mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtteid kahes osas, mõlema puhul maksimaalselt 180 000 euro ulatuses. Eile kogunes töötukassa nõukogu, mis võib tõsta toetusmeetme vähese tähtsusega abi raamistikust Covid-19 abiks, mida saab kasutada paindlikumalt ning mille puhul ei pea taotleja muretsema, et temale lubatud riigiabi maht täis saab.