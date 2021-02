Kriisis vaevlevas Eestis raisatakse igal aastal tuhandeid tonne toitu

"Seoses koroonakriisi jätkumisega kasvab kardetavasti ka sel aastal töötus, vaesus ja ebavõrdsus ning praegusele 12 000 iganädalase Toidupanga kliendile tuleb kindlasti lisa," märkis Toidupanga juht Piet Boerefijn.

Uuringud on näidanud, et kõige suurem toidu raiskaja on täna tarbija ja kõige suurem hulk toitu läheb raisku kodumajapidamises just seetõttu, et inimesed ei oska toiduainete varumist mõistlikult planeerida. Siiski visatakse ka jaekauplustes ära väga palju toitu, mida saaks tegelikult abivajajatele jagada. Mõne aasta eest Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ehk SEI poolt läbi viidud uuringu järgi jääb Eesti toidukauplustes aastas müümata ligikaudu 12 000 tonni toiduaineid, mille väärtus on ligikaudu 22 miljonit eurot, samas elab üle 300 000 eestimaalase absoluutses või suhtelises vaesuses.

Aastaks 2030 on Eestil plaanis vähendada toidujäätmete hulka poole võrra. Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg usub, et see võiks olla võimalik, sest toidu annetamise võimalusi ei ole hetkel veel kindlasti täiel määral ära kasutatud.

Toidu ära viskamine raiskab suure hulga erinevaid ressursse

"Kui me räägime toidukaost, siis me kindlasti ei mõtle, et probleem on ainult äravisatud toit, vaid kogu see ressurss, mida on toidu tootmiseks kasutatud - energia, vesi, tööjõud ja kõik muud ressursid. Kui me viskame toitu ära, siis raiskame me tegelikult ka neid ressursse," ütles Ramjalg.

Toidu annetamise puhul on aga toiduohutusest tulenevalt mitmeid piiranguid, mis on seni takistanud osade toidugruppide puhul ülejääkide annetamist.

Ühe uuendusena saaks kauplustes kasutusele võtta kiiremini riknevate toidukaupade (liha, kala, piim, juust, teatud puu- ja köögiviljad jms) külmutamise, mis võimaldaks õigete säilitustingimuste juures (-18 kraadi) võita veel 2 kuud lisaaega, mille jooksul toit abivajajateni toimetada. See aitaks oluliselt vähendada nimetatud toodete ära viskamise vajadust.

"Meil on kaks eesmärki – esiteks aidata abivajajaid ja teiseks vähendada toidu raiskamist. Minu süda valutab selle pärast, sest selline raiskamine on keskkonnale väga halb. 1 kilo raisatud toitu tekitab 2 kg CO2-e." ütles Boerefijn, kelle sõnul plaanib Toidupank rajada üle Eesti 7 sügavkülmkambrit just selle tarbeks, et valmistuda tulevikus kaubanduskettidelt külmutatud toidukaupade vastu võtmiseks.

Prügisse sattub liiga tihti täiesti kõlblik toit



Režissöör Anna Hints, kelle film "Homme saabub paradiis" räägib Tartu nn toidupäästjate kogukonnast, kes kaubanduskeskuste prügikonteineritest kõlbulikku söögikraami päästmas käivad, leiab, et inimressurss toiduraiskamise lõpetamisega tõsisemalt tegelemiseks on vähemalt Tartu näitel täiesti olemas.

"Tartus on vähemalt mõnisada inimest, kes on aktiivselt selles grupis ja kes saavad oma toidu sellest ja pärast filmi välja tulekut on mitmed inimesed vabatahtlikult algatusega ühinenud. Inimesed on olemas, kes tahaksid midagi ära teha. Probleem on ju selles, et prügikastis olev toit on ohutu ja söömiskõlbulik ja ei peaks seal olema. Mitte keegi ei taha vabatahtlikult niisama prügikasti minna. Kogu fookus tuleks panna selle probleemi ennetamisele. Vabatahtlike ressurss selleks on olemas," ütles Anna Hints.

"On kohutavalt kurb, kui sa avastad prügikastist suure kasti mandariine, millest ainult üks on plekiline," nentis Hints.

Rimi Eesti AS kvaliteedijuht Algis Murumaa nentis, et puu- ja köögiviljade puhul ei olegi paika pandud konkreetset säilivustähtaega, vaid nende toodete müügikõlblikkuse hindamine käib peaasjalikult visuaalse hinnangu alusel ning aeg-ajalt võib ette tulla töötajate inimlikke eksimusi, ent ranged müügistandardid välistavad paljude toodete müümise.

"Kui on näiteks puuviljad, mida müüakse terve kasti või võrguga ja keegi ei taha neid osta, sest sealt on mõned juba näiteks mädanenud, siis tegelikult sellist toodet me enam müüa ei saa," tõdes Murumaa.

Maxima Eesti OÜ toodete kvaliteedikontrolli juht Tiina Hiis nendib, et tihti võib kõlblik toit prügikasti sattuda ka ebapädevalt koolitatud töötaja käe läbi.

"Mida ma ise tegelikult ka näen, on see, et väga suur risk kaubanduses või muus toidukäitlemisega tegelevas ettevõttes on koolitamata töötaja. Kui inimene ei tea, mida ta peab mingil hetkel tegema, võibki tekkida mingi riskikoht," ütles Hiis.

Paraku satub prügikasti tooteid, mille puhul jääb täiesti arusaamatuks nende maha kandmise põhjus. Probleeme esineb ka sellega, et osad maaletoojad ja tootjad ei kasuta õigesti "kõlblik kuni" ja "parim enne" termineid ning ka see põhjustab segadust ja teatud toodete põhjendamatut prügikasti sattumist.

"Näiteks tavaline pudelivesi. Kuidas saab sellele üldse olla kuupäev "kõlblik kuni"?" imestas Piet Boerefijn.

Hiljuti kinkis maaletooja Boerefijn sõnul Toidupangale 10 000 üllatusmuna, mille puhul oli ainsaks probleemiks see, et tehases tehtud eksituse tõttu olid tüdrukutele mõeldud roosat värvi üllatusmunade sisse sattunud poiste mänguasjad ning seega kuulutati kogu partii müügikõlbmatuks.

"See on lihtsalt üks näide, missugused probleemid igapäevaselt võivad esile kerkida seoses toiduraiskamisega. Kui me räägime toidu raiskamisest, siis lisaks suurtele kauplusekettidele, millele on palju tähelepanu pööratud, on Eestis ka tuhandeid tootjaid ja maaletoojaid, mille tegevusest ülevaadet pole ja nende raisatavad toidukogused võivad lõppkokkuvõttes olla suuremadki."

Boerefijn lisas, et mõned eelnimetatutest olid pärast Toidupanga-poolset kontakti võtmist kohe nõus annetama, ent mõned ütlevad, et nende tööprotsessid on kõik nii hästi planeeritud, et ülejääke ei teki.

"See ei ole usutav, sest igas toiduga tegelevas ettevõttes tekib jääke ja mida suurem ettevõte on, seda rohkem ülejääke tekib," märkis ta.

Poed hoiavad kaupa viimase hetkeni lettidel



"Üks suur probleem on see, et müüja ehk kauplus proovib kõike, mis on värske, viimase hetkeni lettidel hoida ja ära müüa. Tihti on nii, et õhtul, kui kauplus suletakse, ei ole neil piisavalt tööjõudu, et seda ülejäänud toitu isegi parima tahtmise korral Toidupanga jaoks eraldi pakkida ja saatelehti vormistada. Alles järgmisel hommikul korjavad nad need tooted kauplusest ära ja siis on juba liiga hilja. See on täiesti arusaadav, et nad proovivad seda viimase hetkeni müüa, aga minu arust võiks riik kuidagi omalt poolt aidata sellist ettevõtmist kas maksusoodustuste või muude meetmetega," arvas Boerefijn.

"Kahju on siis, kui leida sama kuupäevaga liha prügikastist. Tegelikult on küsimus selles, miks seda ei külmutata. Toiduohutus ei kerkiks üldse küsimuseks, kui toit annetataks või müüdaks allahindlusega juba piisavalt vara," ütles Anna Hints.

"Häbiväärne ei ole toitu päästa. Häbiväärne on toitu raisata. See on kõigil tasanditel meie ühine probleem ja selle lahendamiseks oleks vajalik suurem ümarlaud, kus oleks ka ministeeriumite esindajad. Oleks väga tore, kui oleks kaasatud ka kohalikud omavalitsused, kes võiksid olla vahendajateks heategevusorganisatsioonide ja poodide vahel. Kui me kõik oma mätta otsast proovime seda olukorda lahendada, siis see pole jätkusuutlik."

Toidu säilimisaeg

"Kõlblik kuni" kuupäevaga tooteid EI TOHI pärast seda kuupäeva enam tarbijale üle anda.





"Parim enne" kuupäevaga tooteid tohib pärast selle kuupäeva möödumist tarbijatele jagada, ilma, et see oleks inimeste tervisele ohtlik, kuid toidu kvaliteedi ja ohutuse eest vastutab sellisel juhul toitu jagav asutus või organisatsioon. Toidu jagaja peab teavitama tarbijat "parim enne" kuupäeva möödumisest.

ALLIKAS: Põllumajandus- ja toiduamet