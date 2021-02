"Möödunud aastal ilutses samas kohas metallroti jääkuju. Uus skulptuur on linnaelanikele uudistamiseks üleval kuni talvised ilmad seda lubavad ja loodan, et see toob kõigile häid emotsioone ja palju rõõmu," lisas Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.

Homme kell 14.30 valmib Hiina uue aasta tähistamiseks Kristiine kaubanduskeskuse ees metallhärja jääskulptuur. Sellega seoses toetakse Tallinna Loomaaia troopikamaja akvaariumide renoveerimist.

"Hiina kalendri järgi algab metallhärja või pühvli aasta. Metallpühvel võib olla jäik ja vahel lausa käre, samas on ta oma loomult ka ambitsioonikas, edule orienteeritud ja vankumatult järjekindel. Selle märgi tugev kombinatsioon on läbi imbunud kohusetundest ning teda ei ole lihtne veenda. Idamaised uskumused ennustavad, et see tuleb aasta, mil on vaja kahekordistada oma jõulupingutused. Soovime kõigile tallinlastele edukat ja saavutusterohket metallhärja aastat," sõnas Riibe.

"Heategevuslikul eesmärgil püstitatava jääskulptuuri traditsioon sai alguse juba neli aastat tagasi ning hea meel on tõdeda, et see on saanud väga positiivset tagasisidet keskuse külastajatelt. Proovime keskuses alati leida viise, kuidas külastajatele pakkuda erilisi emotsioone ning tugevdada kogukonda," ütles Kristiine keskuse turundus-ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.