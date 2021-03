Kristiine suurpered ja üksikvanemad saavad tasuta maske

Kristiine linnaosa valitsus jagab tasuta kaitsemaske lasterikastele peredele, kus on kolm ja enam last, ja üksikvanematele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosas. Maskid saab kätte Kristiine linnaosa valitsusest või tegevuskusest kuni 31. märtsini.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe sõnul muutub olukord seoses koroonaviiruse levikuga iga päevaga keerulisemaks. "Kindel on see, et meist kõigist sõltub see, kui kiiresti suudame viirusele piiri panna. Palume seetõttu kõigil elanikel kanda maski ja hoiduda üleliigsetest kontaktidest. Viirus levib kokkupuutel teiste inimestega, ja nakkust võivad kanda ka need, kes tunnevad ennast tervena. Tervis on kõige tähtsam, ja just meie kõigi tervise kaitsmiseks peame veel mõnda aega pingutama – pidama kinni piirangutest ja kandma maski. Kristiine linnaosa valitsus jagab erinevatele sihtrühmadele tasuta kaitsemaske,“ ütles Riibe.

Tasuta maskide saamise kriteeriumiks on see, et isik oleks rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosa elanik. Paljulapselistele peredele jagatakse kaks pakki ja üksikvanematele üks pakk maske (50 maski pakis).

Maskid saab kätte:

- Kristiine Linnaosa Valitsusest aadressil Metalli 5, tööpäeva jooksul: esmaspäeval 08.15 - 18.00, teisipäevast kuni neljapäevani 08.15-17.00 ja reedel 08.15-16.00 kuni 31.märtsini. NB! Lõuna on kell 13.00 kuni 14.00.

- Kristiine Tegevuskeskusest aadressil Sõpruse pst 5 esmaspäevast reedeni tööpäeva jooksul kuni 31.märtsini.

Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Maske jagatakse kõiki ohutusmeetmeid järgides.

Viiruse leviku tõkestamiseks hakkas linnaosa tegema ka teavituskampaaniat neis kortermajades, kus on kõrge nakatumisnäitaja ehk vähemalt viis nakkusjuhtu. Neile elanikele jagatakse üks pakk maske (kümme maski pakis) korteri kohta ning maskid pannakse iga korteri postkasti.

Lisainfot maskide jagamise kohta saab Kristiine Linnaosa Valitsuse infotelefonilt 645 7100 ning kirjutades e-kirja aadressile kristiine@tallinnlv.ee