KRISTO: Politsei teeb oma tööd kiiresti ja hästi

"Oli pisut kurb lugeda meedias viimaste päevade PERH-i arstiga juhtunust, kuid ka siin reageeris politsei kiiresti ja need tegijad on juba tabatud," räägib Kristo, et sellest hoolimata muutub elu Tallinnas aina turvalisemaks.

Kristo sõnul on viimased 10-15 aastat Tallinnas elada palju rahulikum kui 90-ndatel. "Tallinn on muutunud rahulikumaks ja turvalisemaks linnaks. Vanasti oli näha öösiti kampasid, kui ööelu vanalinnas kestis varahommikuni. Nüüd aga on linn vaiksemaks muutunud," selgitas Kristo. "Asi isegi ei ole vaid pandeemias, vaid ka selles, et inimesed on ka muutunud."