Kui paljud lapsed on "kadunud"?

Suundumine distantsõppele sunnib taas küsima, kui palju leidub meil koolide jaoks kadunud lapsi.

Neid, kes justnagu olemas, aga koolis ei käi. Ja kuidas on pendeldamine kaug- ja koolisõppe vahet seda pilti muutnud. Õhtulehes viidati, et kevadise distantsõppe ajal läks koolidele kaduma ligi tuhat last. Kuid suur hulk oli kadunud juba ammu enne kriisi. "Statistika järgi peaks kusagil olema viis koolitäit last, kes koolis ei käi. Kus nad on?" küsis pikaaegne koolidirektor Märt Sults Pealinnas 2016. a. Juba tema toonase ütluse järgi on Eestis umbes 2000 põhikooliealist last, kes küll kirjas rahvastikuregistris, kuid keda ei ole siin ühegi kooli nimekirjas. Osa neist on lapsed, kes on koos vanematega ajutiselt või alaliselt välismaale kolinud. Osa aga sellised, kes ühel hetkel koolist välja kukuvad ja lihtsalt teadmatusse kaovad. Praeguse distantsõppe ajal satuvad aga taas suurimasse kaotsimineku ohtu nõrkadest peredest või vähe hooliva(te) vanema(te)ga lapsed. Ka need, kellel sõltlastest või vaimsete häiretega vanem(ad). Võimalus koolis kohal käia parandas nende jaoks mõnevõrra olukorda. Enne koroonaviiruse kriisi muutus pilt pigem paremaks ehk laste arv, kes koolis ei käinud, vähenes. Kriisis tekib kõrvale jääjaid või "kadunuid" üha rohkem.