Külma ilmaga pakuvad kodutute öömajad pelgupaika ka päevasel ajal

Tallinnas on kaks kodutute öömaja (Merelahe 4 ja Alasi 8), kus on kokku 86 kohta, ning üks varjupaik (Kauge 4). Lisaks öö veetmisele saab abivajaja kodutute öömajas end ka pesta. Kui ööbija soovib, aidatakse teda esmase infoga sotsiaalteenuste kohta – kuhu ja kelle poole pöörduda, et leida lahendusi probleemidele.

"Seoses ilmade jahenemisega oleme avanud öömajad ka päeval ja need jäävad avatuks seniks, kuni ilmad taas soojemaks lähevad," sõnas abilinnapea Betina Beškina.

Praegusel külmal ajal on kodutute öömajad Tallinnas avatud ka päevasel ajal ning vabu kohti öömajades jätkub.Ööpäevaringselt on öömajad avatud siis, kui päevane õhutemperatuur langeb alla 15 miinuskraadi.

Beškina nentis, et öömajade täituvus on seniajani olnud küll stabiilne ja vabu kohti on jätkunud nii Alasi kui ka Merelahe öömajas, kuid tuleb arvestada sellega, et külma ilma jätkumisega tuleb abivajajaid juurde. "Juhul, kui ka öömajale soovib tulla nii palju inimesi, et öömajade ruumid saavad täis, siis leitakse kindlasti abivajajatele ööbimisvõimalus. Seoses ilmade jahenemisega oleme avanud öömajad ka päeval ja need jäävad avatuks seniks, kuni ilmad taas soojemaks lähevad," sõnas Beškina. "Koroonaaja tingimustes puhastatakse ja desinfitseeritakse öömajade ruume senisest rohkem, töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid ning saabujatele jagatakse ka tasuta maske."

Tallinnas on kaks kodutute öömaja (Merelahe 4 ja Alasi 8), kus on kokku 86 kohta, ning üks varjupaik (Kauge 4). Lisaks öö veetmisele saab abivajaja kodutute öömajas end ka pesta. Kui ööbija soovib, aidatakse teda esmase infoga sotsiaalteenuste kohta – kuhu ja kelle poole pöörduda, et leida lahendusi probleemidele.

Abivajajatel on võimalik saada ka päevakeskuse teenust (Suur-Sõjamäe 6a) kõigil tööpäevadel. Päevakeskuses saab sotsiaalnõustamist, toiduabi, riideabi, seal on pesemisvõimalus, saab kasutada internetti ja lugeda ajalehti.

Vältimatu sotsiaalabina pakutakse veel supiköögi teenust. Supikööke on Tallinnas kaks, neist üks asub Lasnamäel Pae tn 19 ning teine Põhja-Tallinnas aadressil Eha tn 8. Pae tänava supiköök on avatud tööpäevadel 11–14 ja nädalavahetusel 12.30–14, sinna võib kohale minna. Eha tänava supiköögis jaotatakse toitu talongide alusel, köök on avatud tööpäevadel kell 9–11. Talongide taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.