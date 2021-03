Kümme protsenti testima kutsututest ei ilmu kohale

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik rääkis Postimehele, et kahjuks leidub inimesi, suisa kümme protsenti, kes ei suvatse koroonaviiruse testimisele kohale ilmuda.

"Me hindame seda mahtu umbes kümne protsendi peale," lausus Allik. "Tahan panna inimestele südametele, et kui tekib olukord, kus ei saa testile tulla või mõtlete ümber, siis palun helistage 6464848 numbrile, et broneering mõnele teisele soovijale vabastada," lausus ta.

Testimiskohti on üle terve Eesti avatud, igas maakonnakeskuses on testimispunkt. Tallinnas on neli punkti. "Sarnaselt Tallinna lauluväljaku testimispunktiga on plaanis avada Saku suurhallis üks," märkis Allik.

Küsimusele, kui kaua peab inimene ootama, et testile saada, vastas Allik, et üldiselt saadakse aeg samale päevale, harvem ka järgnevatele päevadele. Näiteks esmaspäeval kella 13 paiku päeval olid Tallinnas sama päeva ajad täis ning järgnevad pidid broneerima juba teisipäevaks.

Terviseametiga on kokkulepe, et 48 tunni jooksul peab inimene testile saama. "Me oleme üldiselt sellega saanud hakkama. Muidugi mõningased punktid on lühiajaliselt kolmepäevaseks muutunud," rääkis Allik ja lisas, et sellised näited olid Kuressaares ja Rakveres. "Praegu on meil väikene järjekord Põlvas, aga ka see olukord leiab lahenduse," lisas ta.

Proovitulemuse peaks inimene saama kätte hiljemalt järgmise päeva hommikuks. "Aeg on keskmiselt jäänud alla 24 tunni," täiendas Allik.