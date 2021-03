Küsitlus: ulgueestlased tahavad osaleda Eesti arengus

Välismaal elavad eestlased soovivad tugevat sidet Eesti riigiga ning tahavad osaleda Eesti arengus, selgub küsitluse tulemustest. Välisministeerium viis välismaal elavate eestlaste seas läbi küsitluse, et uurida, kui oluliseks peavad nad oma igapäevaelus kodumaaga seonduvat, edastas ministeerium.

Möödunud aasta lõpul toimunud küsitluses osales ligi 2000 eestlast enam kui 70 riigist. Küsitluses osalenud aktiivseimad inimesed olid vanuses 26–45. Üle poole küsitlusele vastanutest oli enam kui kümme aastat Eestist eemal olnud.

76 protsenti uuringus osalenutest oli huvitatud Eesti arengus osalemisest ja oma kaasatusega rahul. Küsitluse tulemustest sai välisministeerium kinnitust, et diasporaa soovib tugevat sidet Eesti riigiga ning tahab aidata meie kuvandit tutvustada ja välispoliitika sihte toetada. Eesti tutvustamisel soovitakse meist rääkida kui avatud, sallivast, arenemishimulisest riigist.

Eesti identiteediga suhestuvad välismaal elavad eestlased suuresti emakeele kaudu. Ka võõrsil sündinud noorema põlvkonna eestlased identifitseerivad end eesti kultuuri ja päritolu kaudu. Seejuures tõdesid küsitlusele vastanud, et just võõrsil elades mõistetakse teravamalt emakeele ja kultuuri väärtust.

Välismaal elavad eestlased ootavad, et saatkonnad hoiaksid neid oma tegevustega kursis. Samuti on neil nii valmidus kui ka huvi lüüa kaasa saatkondade korraldatud ettevõtmistel, mis on seotud Eesti tutvustamisega.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et küsitlusuuringu eesmärk oli saada välismaal elavatelt eestlastelt ausat tagasisidet ja sisukaid ettepanekuid neile suunatud tegevuste planeerimiseks.

"Peame väga oluliseks, et eestlased üle maailma tunneksid, et nad on Eestile tähtsad, siia tagasi oodatud ning et neil endil oleks tahe anda oma osa meie arengusse ja tulevikku. Selle saavutame pideva sisuka suhtluse ja partnerluse kaudu välismaal elavate eestlastega. Seetõttu astubki välisministeerium samme, et välismaal elavatele eestlastele suunatud tegevused oleksid tõepoolest mõtestatud ja kõigile neile päriselt vajalikud," sõnas Liimets.

Küsitlusest selgus, et 69 protsenti võõrsil elavatest eestlastest on rahul neile pakutavate konsulaarteenustega. Seejuures oodatakse riigilt paindlikumaid ja tänapäevasemaid lahendusi konsulaarteenuste andmisel, näiteks passi ja ID-kaardi taotlemisel.

Eestisse tagasipöördumise otsus tehakse küsitlusele vastanute sõnul sageli töö- ja elukeskkonna ning Eesti maine ja ühiskondliku sallivuse põhjal. Kodumaale naasmisel peljatakse igapäevaeluga seonduvaid raskusi, ka kohalike tõrjuvat hoiakut tagasitulijate vastu.