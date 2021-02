Kuus soovitust koroona tingimustes reisi planeerimisel

Viiruse oht pole veel kuhugi kadunud ning kõikjal maailmas kehtivad endiselt mitmed piirangud nii kohalikele kui ka riiki sisenejatele. Siiski on vaktsiini tulek andnud inimestele mõnevõrra uut kindlustunnet ning vaikselt, kuid järjepidevalt tõuseb taas huvi reisimise vastu.

Kuna Salva Kindlustus on üks vähestest, kes katab oma reisikindlustusega ka COVID-19-ga seotud riske, siis on viimasel ajal ettevõtte poole küsimustega pöördunud palju reisihuvilisi. Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak toob välja mõned põhilised nõuanded, mida praegusel ajal reisimise peale mõtleja võiks kindlasti kaaluda:

1. Tööta läbi ametlik info. Kindlasti on esmalt oluline viia ennast kurssi ametliku infoga välisministeeriumi ning sihtriigi vastava lehe abil. Lisaks ka riikide kohta, mida reisil läbitakse. Uuri, millised on reisipiirangud, kas on nõutud koroona testi olemasolu? Millised on muud nõuded sihtriigis? Millised dokumendid on riiki sisenemiseks vaja täita? Millised turistide atraktsioonid võivad viiruse levikuga seoses üldse suletud olla? Kõige paremat info saab Reisi Targalt lehelt või Facebookist veebikonsuli lehelt.

2. Vali majutus, mis ei nõua ettemaksu. Viiruse tõttu muutuvad olukorrad kiiresti ja kunagi ei tea, kui mõni riigipiir suletakse või jätad ise reisi koroonahirmu tõttu ära. Sellistel juhtudel aga kindlustus aidata ei saa ning seega tasuks valida ööbimine, mis ei nõua suurt ettemaksu. Kui sulle sobiv majutus nõuab siiski ettemaksu, siis enne tasumist loe põhjalikult läbi millised on raha tagastamise tingimused kui koroona tõttu reis ära jääb.

3. Tee kindlustus kohe, kui reis ostetud. Kui tervisekindlustust võib sõlmida kasvõi juba lennujaamas olles, siis reisitõrkekindlustus tuleks sõlmida võimalikult vahetult peale reisipaketi või lennupiletite ostu, kuna reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva peale lepingu sõlmimist ning sel juhul on kindlustuskaitse all ka kogu reisini jäänud periood. Kindlustuse varakult sõlmimine kindlustuslepingut ennast kallimaks ei tee, kuid tagab märksa suurema kaitse.

4. Vali kindlustus, mis hüvitab ka Covid-19 viirusesse haigestumisega seotud kulud. Viirusesse haigestumine võib toimuda reisil olles või juba enne reisi Eestis. Tasub valida kindlustus, mis annab ka kaitse COVID-19 vastu. Näiteks Salval on olemas nii Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse kui reisitõrke kaitse. Viimane hüvitab reisipaketi maksumuse kui inimene enne reisi Eestis viirusesse haigestub ja seetõttu reisile minna ei saa. See kulu võib olla väga kõrge kui selle tõttu jääb tervel perel reisile minemata.

5. Reisi planeerimisel konsulteeri reisikorraldaja või kindlustusega. Praegusel reisimisega seotud rohkete piirangute ajal võib reisi organiseerimine ja kogu selleks vajamineva info kogumine tunduda eriti aeganõudev ja keeruline. Seetõttu soovitame kindlasti reisi planeerimisel abi küsida otse kindlustuselt või konsulteerida oma ala professionaalidega. Ülemäära palju ei tasu usaldada reisifoorumites inimeste endi poolt jagatud informatsiooni või kogemusi, sest praeguses olukorras võivad reisitingimused riigiti väga palju erineda või üleöö muutuda.

6. Sihtkohta jõudes järgi hügieeninõudeid ja kohalikke piiranguid. See on eriti oluline, et tagada turvalisus kogu reisi vältel ning hoida enda ja teiste tervist. Kohalike võimude poolt kehtestatud juhiseid, hoiatusi ning reegleid järgides aitad kaasa sellele, et sinule meeldivas riigis viirusenäit ei tõuseks veelgi ning reisi sihtkoht jääks jätkuvalt turistidele avatuks. Osades riikides võidakse reeglite rikkumiste eest määrata ka kopsakaid trahve või saadetakse rikkuja riigist lihtsalt välja.