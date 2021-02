Lähipäevil on paiguti oodata kuni 27 kraadi külma

Vahepeal taanduv pakane kogub lähipäevil taas jõudu ja langetab neljapäeva öösel termomeetrinäidud paiguti kuni 27 miinuskraadini.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund. Puhub põhjakaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -10 kuni -17, Kirde-Eestis pikemate selgimiste korral kohati -20 kraadi lähedale. Saarte rannikul tuleb külma 3-6 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Õhtupoolikul võib Kirde-Eestis veidi lund sadada. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 2-8, Ida-Eestis kuni 10 kraadi. Saarte läänerannikul tõuseb termomeetrinäit õhtuks 0 kuni +1 kraadini.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Kirde-Eestis sajab lund. Puhub läänekaaretuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, saarte rannikul kuni +1, öö hakul Kagu-Eestis kuni -15 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lumepilved liiguvad Kirde-Eestist edela suunas ja jõuavad õhtul ka saartele. Puhub läänekaaretuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub põhjakaarde. Õhtul tugevneb Soome lahe ääres ida- ja kirdetuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, hommikuks sajutõenäosus väheneb. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 10-15, Kirde-Eestis kuni 18, saarte rannikul kohati 5 kraadi lähedal. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 10-15, saarte rannikul kohati 5 kraadi lähedal.

Neljapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s, öö hakul saartel ida- ja kirdetuul puhanguti 13 m/s. Külma on saartel 10-15, kohati 18, mandril 19-24, kohati kuni 27 kraadi. Neljapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 10-16, kohati 19, saarte rannikul kohati 7 kraadi.