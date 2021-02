Lanno: Eesti võib tõusta nakatumiselt Euroopas esimeseks

"Eestis lisandus nädalaga 22 protsenti nakatunuid. Eesti on Euroopas teisel kohal. Kui kõik jätkub samamoodi, siis esimeseks tõusmine ei ole keeruline," rääkis Terviseameti peadirektor Üllar Lanno teisipäeval.

Lanno sõnul on nakkuskordaja jõudmas 1,2 lähedale ning täna nelja suurema piirkonna vaates pole ühtegi piirkonda, kus see oleks langustrendis. "2000 piirini jõuda kahe-kolme nädala vaates ei ole väga keeruline," ütles Lanno.

Lanno rääkis, et kui mõni aeg tagasi tundus, et Eestis valitseb platoosarnane tase ning hakkab mööduma, siis tegelikult on läinud hoopis vastupidi. "Kasvu kiirus on oluliselt suurem," nentis ta.

Harjumaa on kontrolli alt väljas

Eriti keeruline on tema sõnul olukord Harjumaal, kus viiruse levikut võib nimetada epideemiliseks. "Murepunktiks on olnud ka Ida-Virumaa, kuhu on nüüdseks ka lisandunud Lääne-Virumaa ning ka Saaremaa numbrid on jõudnud üle tuhande ning Võru ja Põlvamaa sinna juurde," loetles ta.

Lanno sõnul ei ole koroonaviiruse epideemilise leviku tõttu enam võimalik senises mahus kaardistada nakatunute lähikontaktseid ja seda soovitatakse Põhja regioonis teha nakatunutel ise.

"See on nagu ilma põhjata kannu vee kallamine - see ei saa kunagi täis. Samamoodi oleme me pidevalt suurendanud inimeste arvu, kes lähikontaktsete kaardistamisega peaks tegelema," võrdles Lanno.

Häireid esineb terviseameti Põhja regioonis, mille alla kuuluvad Harjumaa, Järvamaa ja Raplamaa. Lääne, Ida ja Lõuna regioonid jätkavad tööd tavapärases rütmis.

Kuni olukorra leevenemiseni saadetakse Põhja regioonis positiivse testitulemuse saanud inimesele elektrooniline teavitus kolmes keeles, milles palutakse neil jääda koju ja teavitada ise oma lähikontaktseid.

Esimesel võimalusel võtab terviseamet nakatunuga telefoni teel ühendust ja annab täiendavad juhised, kuid käitumisreeglid haigestunule ja tema lähikontaktsetele on leitavad terviseameti kodulehelt.

Inimesed peavad võtma ise vastutuse

Lanno sõnul on aeg, et inimesed võtaksid ise vastutuse oma lähedaste ja tuttavate teavitamise eest. Samuti palub terviseamet lähikontaktsete kaardistamisel ja teavitamisel abi tööandjatelt ja koolijuhtidelt.

"Kui vaadata, kust nakkus levib, siis pigem on esmane nakkuse kaasa toomine töölt või haridusasutusest, kust see viiakse koju ja seejärel tööle tagasi," nentis ta.

Positiivse poole pealt tõi Lanno välja, et hoolekandeasutustes on olnud nakatumine langustrendis juba mõnda aega. "Kui kõik need haiged oleks ka veel hooldekodudest täna jõudnud haiglasse, siis oleks need haiglad ammu olnud meil ülekuumenenud," nentis ta.

Hea märk on ka see, et tänu vaktsineerimisele on märgatavalt langenud õdede ja arstide haigestumine. Kuigi on ka erandeid, näiteks Maardus haigestus Lanno sõnul kogu perearsti meeskond ja seetõttu tuli Terviseameti seal vaktsineerimise korraldamiseks pöörduda partneri poole.

Lähiajal läheb olukord hullemaks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et vaktsiinide mõttes läheb ilmselt oluliselt paremaks kevadel ja suvel, kuid lähiajal läheb olukord ilmselt hullemaks.

"Täna arutasime valitsuses kolm tundi koroonaolukorda ja jätkame arutelu kell viis õhtul, sest ilmselgelt on vaja praegu olukorra kontrolli alla saamiseks täiendavaid piiranguid," nentis Kiik.

Kiige sõnul ei ole vaktsineerimine imerelv, millega lähiajal viiruse levik kontrolli alla saadakse. "Vaktsiini ei ole mitte üheski Euroopa Liidu riigis piisavalt, et epideemiat sellega ohjata," rääkis Kiik.

Ükski riik, kes on saanud viiruse leviku kontrolli alla Euroopa Liidus, ei ole teinud seda tema sõnul teinud läbi vaktsineerimise. "Seda on tehtud läbi erinevate piirangute, läbi erinevate juhiste ja eeskätt elanikkonna vastutustundliku käitumisega. Ja see on tegelikult ka see tee, mida mööda meil tuleb minna," lausus ta.