Lanno: viiruslevik on ulatuslik ja isegi epideemiline

"Eestis lisandus nädalaga 22 protsenti nakatunuid. Eesti on Euroopas teisel kohal. Kui kõik jätkub samamoodi, siis esimeseks tõusmine ei ole keeruline," märkis Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. "Kui vaadata, kust nakkus levib, siis pigem on esmane nakkuse kaasa toomine töölt või haridusasutusest, kust see viiakse koju ja seejärel tööle tagasi."

Lanno märkis teisipäevasel pressikonverentsil koroonaviiruse hetkeolukorra kohta, et viiruslevik on ulatuslik ja Harjumaal isegi epideemiline, vahendas BNS.

Lanno rääkis, et kui mõni aeg tagasi tundus, et Eestis valitseb platoosarnane tase ning hakkab mööduma, siis tegelikult on läinud hoopis vastupidi. "Kasvu kiirus on oluliselt suurem," nentis ta.

Tema sõnul on lähiriikidest ainus, kus on tõusutendentsi näha - Soome. "Kiires kasvutrendis on Harjumaa ning murepunktiks on olnud Ida-Virumaa ja nüüd ka Lääne-Virumaa. Harjumaa on suunanäitaja olnud kogu Eestile. Probleemkohad on ka Saaremaa ning Võrumaa ja Põlvamaa. 500-st ülespoole on näitajad 11 maakonnas," ütles Lanno.

Lanno nentis, et Saaremaa number 1260 on ärevaks tegev, sest kõigil on meeles, mis toimus kevadel. "Kui vaadata, kust nakkus levib, siis pigem on esmane nakkuse kaasa toomine töölt või haridusasutusest, kust see viiakse koju ja seejärel tööle tagasi," nentis ta.

Lanno sõnul on nakkuskordaja jõudmas 1,2 lähedale ning täna nelja suurema piirkonna vaates pole ühtegi piirkonda, kus see oleks langustrendis. "2000 piirini jõuda kahe-kolme nädala vaates ei ole väga keeruline," ütles Lanno.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et vaktsiinide mõttes läheb ilmselt oluliselt paremaks kevadel ja suvel.