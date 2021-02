Lasnamäe idaossa on kavas rajada spordi- ja vabaajakeskus

Narva mnt 133 maatüki arendaja on algatanud detailplaneeringu, mille kohaselt kavatseb ta ehitada sise-ronimisseina ja teiste kogupere aktiivse ajaveetmise võimalustega spordi- ja vabaajakeskuse.

"Koht, kuhu vabaajakeskus plaanitakse rajada, asub Lasnamäe paekalda serva lähedal. Seetõttu esitab linn arendajale looduse säilitamiseks selle ala ümbruses väga ranged nõuded- umbes pool maatükist peab jääma avatud rohealaks, millest tulevikus peaks kujunema osa korrastatud haljasalast Lasnamäe ja Pirita vahelise nõlva serval," selgitas Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Sel nädalal toimus esimene avalik arutelu, kus planeerijad tutvustasid kohalikele elanikele oma projekti visiooni ning kuulasid inimeste kommentaare ja ettepanekuid. "Kohtumisel selgus, et planeering tekitas kohalikele elanikele palju küsimusi. See peaks olema signaal arendajale: planeerimise raames on vaja teha tihedat koostööd Kihnu tänava elanikega. Järgmises etapis tuleks kohalikele elanikele esitada üksikasjalikum eskiis, milles võetakse arvesse lähedal asuvate majade elanike peamisi ettepanekuid," ütles Vladimir Svet. Kõik avalikul arutelul elanike poolt esitatud kommentaarid registreeriti ja neid võetakse projekteerimisel edaspidi arvesse.

Põhiprobleemid, mida arendaja peab detailplaneeringu planeeringu raames arvesse võtma ja lahendama, on jalakäijate ja sõidukite ohutu liikumise korraldamine tulevase keskuse vastas, arvestades seal kasvavat liiklust. Samuti on oluline analüüsida, kuidas uus objekt mõjutab vaadet lähedal asuvate majade akendest, proovida seda mõju minimeerida ja leida optimaalne lahendus hoone välimusele. Kolmandaks peab arendaja arvestama, et ala asub Lasnamäe klindi piirkonnas, mis on keskkonna seisukohast eriti väärtuslik. Detailplaneeringu osana viiakse läbi üksikasjalikud geoloogilised uuringud, et välistada tulevase ehituse kahjulikud mõjud keskkonnale. Erilist tähelepanu pööratakse selle koha lähedalt alguse saava Varsaalliku allika säilimisele.

Praegu on ala territoorium piiratud kõrge plekk-aiaga - seal toimuvad paintballi mängud ja asub väike elamu. Arendaja plaanib ehitada kaasaegse 2-korruselise maa-aluse parklaga hoone, mis on mõeldud aktiivseks vaba aja veetmiseks ja spordiürituste korraldamiseks. Kavandatava ehitise peamine ja kõige olulisem osa on rahvusvahelistele standarditele vastav 17- meetri kõrgune sise-ronimissein. Hoones on plaanis avada ka kohvik ja väike müügipunkt. Projekt näeb ette vajalike kommunikatsioonide, juurdepääsuteede, parkla, haljasalade ning avaliku lastemänguväljaku rajamise. Detailplaneering algatati eelmise aasta lõpus ja see on algstaadiumis, mistõttu pole veel võimalik ehitusaega ennustada.

Narva maantee 133 ja sellega piirneva territooriumi detailplaneeringu kavandi eskiis on leitav Tallinna planeeringute registrist aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Avatud arutelu protokolli saab vaadata linnaosa Facebooki lehelt.