Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas muutub ajutiselt jäätmeveo ajakava

Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas on alates sellest nädalast kuni 1. maini lubatud korraldatud jäätmevedu alustada tund aega varem, et tagada jäätmevedajate hajutatus tööpäeva alguses ja lõpus.

"Selleks, et tagada tõrgeteta jäätmevedu, tuleb jäätmevedajal ennetada COVID-19 viiruse levikut ja minimaliseerida võimalikke lähikontakte," rääkis Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid. "Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast ning palume mõista, et viiruse levikust tulenevad ajutised ajakava muudatused on vältimatud."

"Praeguses koroonaviiruse leviku olukorras on selge, et teenuse tagamiseks on töövõtjatel vaja muuta töögraafikut. Ootame olukorra kiiret normaliseerumist ja naasmist tavapärase töögraafiku juurde," ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet. "Veelkord tuletame korteriühistutele meelde, et kui teil on probleeme või täiendavaid küsimusi teenuse osutamise kohta, palume pöörduda Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna poole."

Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas alustatakse korraldatud jäätmeveoga tööpäeviti kell 5 ja puhkepäeviti kell 6.