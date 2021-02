Lasnamäele tuleb uudne kogukonnamaja

"Endise Paekaare Gümnaasiumi asemele rajatav asutus hakkab pakkuma rohkem kui raamatukogu, noortekeskuse ja meistrikodade teenust," ütles linnaosa vanem Vladimir Svet. "See hakkab olema elav kooslus, mille kujundamises ja juhtimises hakkavad olulist rolli mängima kohalikud elanikud ise."

Lasnamäe saab lähiaastatel Punasele tänavale uudse kogukonnamaja, kus hakkab olema ka raamatukogu ja noortekeskus.

Uus kogukonnamaja hakkab asuma 2016. aastal lammutatud Tallinna Paekaare Gümnaasiumi ehk varasema nimega Tallinna 11. Keskkooli maja asemel aadressil Punane tänav 17.

Sveti sõnul soovib linn pakkuda Pae asumi elanikele ja ka kõigile teistele lasnamäelastele võimalust täiesti uuel moel läheneda oma vaba aja sisustamisele ja enda kogukonna tugevdamisele.

"Selle maja kõige olulisem põhimõte hakkab olema vabadus – vabadus muuta selle funktsiooni, vabadus sisustada seda meelepäraste tegevustega, vabadus tegeleda koosloomega kogukonna hüvanguks.“

"Oleme hakanud ümber mõtestama linna lähenemist vaba aja veetmise võimalusi koondatavate asutuste loomisse," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "Kui varem peeti tavaliseks, et igal asutusel peab olema eraldiseisev hoone, siis nüüd liigume aina rohkem ristkasutuse suunas, et teenuseid vastastikku võimendada. Just kohalik kogukond peab kujundama nende asutuste näo ja sisu. Põhja-Tallinna Kari tänavale loodav põlvkondade maja ja Lasnamäele rajatav Punane 17 kogukonnakeskus on esimesed asutused, mis nendest põhimõtetest maksimumi võtavad."

Tallinna Linnavaraamet kuulutas jaanuari alguses välja Punane 17 kogukonnamaja väärtuspõhise projekteerimise hanke, et leida majale parim võimalik arhitektuurne ja ruumiline lahendus. Hankele on nüüdseks laekunud viis pakkumust ja hanke võitja on kavas välja kuulutada märtsi jooksul. Hankes hinnatakse esitatud projektide arhitektuurset lahendust, ruumilist jaotust ja maksumust.

Keskuse projekteerimine võtab kava kohaselt ühe aasta, selle ehitamine ja sisustamine on kavandatud aastatesse 2022 ja 2023. Tallinna eelarvestrateegia näeb ette Punane 17 kogukonnamaja rajamiseks 11,4 miljonit eurot.