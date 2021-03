Laste vaimset tervist toetav eelnõu saab peagi seaduseks

Riigikogu arutas kolmapäeval sotsiaaldemokraatide algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muudatusi, mis võimaldavad piisavalt küpsele ja kaalutusvõimelisele alla 18-aastasele noorele anda psühhiaatrilist abi ilma tema vanemate nõusolekuta.

"Tegu on pika ajalooga, kuid vormilt lühikese eelnõuga, mis on aga sisult väga oluline. Kui need muudatused saavad seaduse jõu, siis on Eesti laste vaimne tervis palju paremini kaitstud ja teismelised lapsed täisväärtuslikud inimesed, kellel on inimõigused," kinnitas sotsiaaldemokraadist sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Praegune seadus ei luba alaealisele psühhiaatrilist abi ilma vanemate või kohtu loata anda, mistõttu jääb osa noori abita ning haigus võib süveneda. Küti sõnul saab edaspidi õigeaegselt ravida perevägivalla all kannatanud või seksuaalselt väärkoheldud lapsi, samuti näiteks teismelisi, kes kannatavad depressiooni, söömishäire või mõne sõltuvuse käes ja kes ise psühhiaatri juurde lähevad.

"Ravivajadus peab mõistagi olema meditsiiniliselt põhjendatud. Vanemate kaasamine ravisse on üldjuhul vajalik, aga on küllalt olnud olukordi, kus veel kehtiv piirang on takistanud laste aitamist," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu kiire seadustamise eest on seisnud psühhiaatrid, erinevad noorteorganisatsioonid ja õiguskantsleri kantselei. Eelnõu oli pikka aega riigikogus EKRE vastuseisu tõttu blokeeritud. Läbimurde tõi valitsuse vahetus. "Õnneks peavad uus valitsus ja peaminister Kaja Kallas laste vaimse tervise toetamist väga oluliseks," sõnas Kütt.

Eelnõu lõpphääletus toimub 17. märtsil.