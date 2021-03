Läti peaminister: Läti võiks Eestit koroonakriisis aidata

"Kui Eesti ei suuda kõige sellega toime tulla, võiksime neid aidata. Meil on rohkem COVID-19 voodikohti kui patsiente," sõnas Läti valitsuse ja kriisijuhtimiskeskuse ühisistungil peaminister Krišjānis Kariņš.

Oma avasõnades ärgitas Kariņš kohtumisel osalejaid kaaluma Eesti abistamist koroonakriisi vastu võitlemisel. "Kui Eesti ei suuda kõige sellega toime tulla, võiksime neid aidata. Meil on rohkem COVID-19 voodikohti kui patsiente," lisas peaminister. Ta ei täpsustanud siiski, kuidas täpselt Läti saaks Eestit aidata.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles, et Eestil pole veel vajadust saata oma koroonahaigeid Lätti. "Praegu me tegeleme tervishoiu praktiliste asjadega kohapeal, aga see on väga ilus ja hea žest," tunnustas Sule lõunanaabrite abipakkumist.

Sule sõnul on praegu oluline panustada kohapeal kogu võimsusega ning kui on abi vaja, siis suheldakse kolleegidega. "Aga patsientide, eriti nakkushaigete saatmine ühest riigist teise on väga keeruline," lausus Sule. Tema sõnul on Covid-19 patsiente Tallinnast Riiga saata logistiliselt keerulisem kui nad viia Tallinnast Tartusse. "Minu suur respekt Läti valitsusele," lisas Sule.