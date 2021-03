Läti peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Läti peatas esmaspäeval ajutiselt AtraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, järgides mitmete Euroopa riikide eeskuju, kes selle manustamise tromboosikartuste tõttu on katkestanud.

Läti tervishoiuasutused palusid ühisavalduses arstidel mitte kasutada juba avatud AstraZeneca vaktsiini viaale ning mitte avada uusi.

Haiguste ennetamise ja kontrolli keskus, riiklik immuniseerimisnõukogu, ravimiamet ja tervishoiuinspektsioon märkisid, et vaktsiini kasutamine on peatatud ettevaatusabinõuna seoses teadetega kõrvalnähtudest teistes EL-i riikides, lisades samas, et ühtegi sellist juhtu ei ole Lätis kinnitatud.

Meede on jõus kuni kaks nädalat. Läti tervishoiuametkonnad tõdesid, et seni ei ole tuvastatud põhjuslikku seost vaktsineerimise ja tõsiste tervisehäirete vahel.

Euroopa Ravimiamet (EMA) korraldab neljapäeval erakorralise kohtumise, et otsustada võimalike meetmete vajadus seoses teadetega üksikutest tromboosidest pärast vaktsineerimist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on soovitanud jätkata AstraZeneca kasutamist, lisades, et selle ekspertkogu vaatab teisipäeval veel kord üle vaktsiini ohutuse.

9. märtsil oli Läti peatanud ühe AstraZeneca partii kasutamise.