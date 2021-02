LAURI BEEKMANN: võiksime üksteisest rohkem hoolida

Karskusliidu juht Lauri Meekmann ütles, et ilme saaks parem, kui oleksime hoolivamad. "Kuigi kummalisel kombel tähendab piirangute ajal hoolivus just rohkem eemalehoidmist ehk distantsi hoidmist," sõnas Beekmann.

Ta rõhutas, et see tähendab ka meeles pidamist, et nõutavas kohas tuleks kanda maski. "Isoleerituse nõue võib aga mõjuda stressi tekitavaltki, mida paraku siis alkoholi kaudu välja elama kiputakse ja mis omakorda kergitab perevägivalla kasvu. Nagu meie tüvitekstid näitavad, on Pearu ja Andrese taoline vägikaikavedu meie ühiskonnale omane, identiteedi küsimus. Aga eks ühiskonnad on lõhestunud globaalseltki. Kindlasti võiks kaklemist olla vähem, sest head ei too kisklemised ühelegi ühiskonnale. Mina arvan, et Eesti maa ja looduse hoid on see, mis meid liidab. Mida näitab seegi, et rohkem kui kunagi varem käisid inimesed piirangute ajal metsa- ja rabaretkedel. Vaba õhk ja ideaalne ventilatsioon! Meie maa ja loodus on see positiivne pool, mis meid ühendab ja rahvale alati oluline on olnud," ütles Beekmann.