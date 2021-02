"Koolis panid kõik õpetajad, kes vaktsiini soovivad, oma nime kirja, ning mina võtsin end suurima heameelega kohe süstitavate järjekorda," lausus Leesi. "Õppetöö peab käima ikka koolis, mitte arvutite kaudu!"

15. veebruarist algab õpetajate vaktsineerimine koroonaviiruse vastu. "Ma olen aru saanud, et õpetajate vaktsineerimist tehakse nii kiiresti kui võimalik," lausus prantsuse lütseumi õpetaja Lauri Leesi. "See on minu arvates väga oluline, sest koolid peavad lahti olema ja õppetöö peab käima ikka koolis, mitte arvutite kaudu. Koolis panid kõik õpetajad, kes vaktsiini soovivad, oma nime kirja, ning mina võtsin end suurima heameelega kohe süstitavate järjekorda."

Koroonasse haigestumine on laste ja noorte seas kasvanud. Seega on kolded tekkinud paljuski just koolides ja lasteasutustes. Laste haigestumise kaudu haigestuvad ka vanemad, nii tekivad viiruskolded töökohtadel ja jätkub nakatumiste nõiaring. "Tuleb tõdeda, et haigusjuhud tungivad kooli nii laste kui ka õpetajate kaudu," ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. "Õpetajatel tuleb jälgida, et nad oleksid koolis ainult tervena, kuna nad suhtlevad nii õpetajate toas kolleegidega kui ka lastega."

Suured koolid kõigepealt

Prantsuse lütseumis on praegu üks klass koduõppel, teised käivad koolis. "Nagu ma olen juba öelnud, jätab see kaugõpe laste teadmistesse lünga, ja seda tuleks nii palju kui võimalik ära hoida," lausus Leesi. "Kui mind nüüd süstitakse, siit see tähendab, et ma ei haigestu ja saan õpetajatööd edasi teha. Sellel vaktsineerimisel on veel palju häid külgi. Loodetavasti ei saa ma pärast süstimist haigust edasi anda ka oma kolleegidele ja nendele, kellega ma kokku puutun, isegi mitte oma koerale, kes seda muidu võiks omakorda edasi levitada. Mina olen praegu väga optimistlik ja loodan, et meil siiski õnnestub kollektiivselt see haigus seljatada. Meenutame näiteks, kuidas omal ajal lastehalvatusele suudeti piir panna. Vaktsineeriti kogu elanikkond ja haigus oligi kadunud."

Linn soovib, et vaktsineerimine toimuks koolides ja õpetajad ei peaks harjumuspärasest keskkonnast lahkuma. Samuti segaks see vähem õpetamist, mis on niigi juba viiruse leviku tõttu tugevalt häiritud. "Kohapeal vaktsineerimine on oluline ka selle tõttu, et neid, kes end vaktsineerida soovivad, oleks rohkem," selgitas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Praegu käib nimekirjade koostamine ja vaktsineerimisega tahetakse alustada suuremates koolides, kus on raskem kooliperet ja õpilasi hajutada.

Kodus õppimine ehk kaob

"Annaks jumal ainult seda, et nüüd uut viirust peale ei tuleks ja asi sellega pikaks ajaks piirduks," lausus Leesi. "Ei taha mõeldagi, et hakkaks levima mingi Covid-21. Ma arvan, et seni on Eestis väga tublisti selle pandeemiaga hakkama saadud. Maailmas on maid, kus vaat et pooled elanikest on haigestunud, Indias ja Pakistanis ei teagi keegi täpselt haigete hulka. Meil on haigestunud ikkagi väga väike osa elanikest. Mina igatahes jään nüüd ootama, millal mind süstima kutsutakse."

Südalinna kooli direktor ja kehalise kasvatuse õpetaja Veiko Rohunurm kinnitas, et enamik nende kooli õpetajatest ootab samuti koroonaviiruse vastu vaktsineerimist. "Positiivselt meelestatute protsent võib olla kõrgem kui 60," kinnitas Rohunurm. "Enamik saab aru, et vaktsineerida on vaja ja sellega tuleks tegeleda. Olgugi et nooremate õpetajate hulgas leidub neidki, kes kahtlevad rohkem kui keskealised või vanemad õpetajad, suhtub enamus siiski soodsalt. Tahaks valitsust kiita – on tehtud õige samm ja võeti vaktsineerimise järjekorras ette ka õpetajad. Õpetajad on ju samuti eesliinil."

Rohunurm usub, et õpetajate vaktsineerimine toob lastele stabiilsema õpikeskonna ning aitab kodus õppimist vältida, sest vaktsineeritud õpetaja ei pea jääma isolatsiooni. "Südalinna koolis on esinenud mitmeid haigusjuhtumeid sööklatöötajate ja õpetajate hulgas," lausus direktor. "Viimati nakatus kaks last ja seetõttu pidi kaheks nädalaks lisaks kahele klassile koju jääma 14 kooli töötajat, õpetajad pluss kooliõde. Karantiinist tuldi välja alles eile. Praegu on õnneks kõik tööl tagasi."