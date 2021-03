Lauri: seksuaalsuhete eapiiri määrab ühiskondlik moraal

"Seksuaalse enesemääramise eapiir ei ole ainult kriminaalpoliitiline otsustus, vaid see on laiem väärtuste ja ühiskondliku moraali küsimus," ütles justiitsminister Maris Lauri.

"Seksuaalse enesemääramise eapiir ei ole ainult kriminaalpoliitiline otsustus, vaid see on laiem väärtuste ja ühiskondliku moraali küsimus," ütles justiitsminister Maris Lauri.

Veebruari keskpaigas algatas EKRE eelnõu Karistusseadustiku muutmiseks, et tõsta seksuaalse enesemääramise vanusepiiri praeguselt 14 eluaastalt 16 eluaastale ning karmistada erinevate seksuaalkuritegude eest määratavaid karistusi.

"Selle seadusemuudatuse oleks pidanud ammu ära tegema. Me andsime selle seaduseelnõu ka eelmise Riigikogu vahetusest sisse ja see hääletati tookord maha, sest antud temaatika ei olnud siis veel ilmselgelt jõudnud ühiskonnas sellise piirini, et oleks hakanud tekkima surve altpoolt, laiema avalikuse poolt," ütles Moonika Helme.

Vaid mõni nädal enne EKRE-poolse seaduseelnõu menetlusse andmist koostas erakond Eestimaa Rohelised internetis petitsiooni vanusepiiri tõstmiseks, millele on antud juba üle 2300 allkirja. Helme arvates on tegu väärt algatusega ning õigele teemale tähelepanu juhtimisega, ent suurema mõjujõu ja menetluskiiruse tagab seadusemuudatusele siiski parlamendierakonna-poolne surve. Rohelistega samal ajal sama teema käsitlemine oli Helme sõnul juhuslik.



"Me oleme seda teemat juba hästi pikalt mõtisklenud ja mul on tegelikult selle üle hea meel, sest mina loen ka seda Roheliste algatust altpoolt tulevaks surveks. Kui me räägime seaduseelnõude algatamisest, siis kõige kiirem ja parem ja kindlam viis on ikkagi see, kui parlamendis olev erakond mingi seaduseelnõu algatab. Loomulikult, kui tehakse petitsioone, siis ka nendel on teatud jõud ning mingil hetkel on vaja süsteemi natukene torkida. Aga parlamendist alguse saanud menetlusega võrreldes on see palju pikem ja keerulisem protsess."

"Ma tean, et ka Sotsiaaldemokraadid töötasid analoogse asja kallal. Seda survet on tulnud ka nende organisatsioonide poolt, kes tegelevad naiste ja laste vastase vägivallaga. Ja ma väga loodan, et ka teised erakonnad mõtlevad siinkohal kaasa, mitte lihtsalt ei hakka oponeerima, sest kuna see on nagu EKRE eelnõu, siis ei sobi toetada. Muidugi võib eelnõule teha muudatusettepanekuid, sest see ongi selles mõttes toorik, aga ma väga loodan, et ka koalitsioonierakonnad suudavad kaasa mõelda ja näevad, et see on väga vajalik asi," sõnas Moonika Helme.

Algne ettepanek oleks vanusepiiri veelgi madalamale viinud

Helmele teadaolevalt sai praegune vanusepiir Karistusseadustiku loomise ajal paika pandud kompromissettepanekuna tollal kehtinud 16 eluaasta ja justiitsministri poolt pakutud vanusepiiri vahel.

"Kui ajaloost rääkida, siis Karistusseadustiku loomise ajal oli justiitsminister Märt Rask, kes nõudis diskussioonide käigus, et eapiiri tuleks langetada 13 eluaastani. Kuna komisjonis oli sellele ettepanekule tugev vastasseis, siis lepiti lõpuks kompromissina kokku vanusepiiriks 14 eluaastat. Kui poleks olnud seda survet vanusepiiri 13 eluaasta peale viimiseks, oleks see jäänud ilmselt passiivselt 16 aasta peale, nagu väga paljudes Euroopa riikide," selgitas Helme.

"Mina emana ja kodanikuna sellega muidugi nõus ei ole. 14-aastaseid on küll väga erinevaid, aga sisuliselt on see ikkagi üleminekuiga,, kus osad on vaimselt ja füüsiliselt rohkem arenenud ja teised jällegi mitte. 16 oleks ikkagi see vanus, kus vaim ja füüsis on juba mingil määral korrelatsiooni jõudnud."

Selle seaduse positiivne mõju on Moonika Helme hinnangul täiesti konkreetne, sest see kaitseb alaealisi seksuaalkuritegude eest. Lisaks tõstaks see ka karistuste määrasid kolmelt viiele aastale ja ka see peaks olema faktor, mis paneb täiskasvanuid järele mõtlema.



Tuleb õppida ka teiste kogemustest

"Võib olla ilmselt rõõmus, et see eelnõu algatati, aga mitte sellepärast, et see tuleb homme vastu võtta, vaid sellepärast, et on aeg selleks debatiks ja siinkohal tuleks kuulata spetsialiste ja vaadata, kuhu siin minna. Seda enam, et tänapäeval tänu Interneti arengule kõik see laste meelitamine ja kuritarvitamine on palju kergemini teostatav, kui kunagi varem," nentis Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

"Ma arvan, et 14 aastat on tõesti vara, aga niimoodi raiuda, et 16 ja punkt, pole kah päris õige. Vaataks ikka, kellega ja mis asjaoludel ja võtaks eeskuju teistelt riikidelt, mitte hakata jalgratast leiutama," ütles Toom, kelle sõnul kehtib vanusepiir 14 aastat vähemalt tosinas Euroopa riigis.

"Kui teismelised omavahel astuvad suhtesse, siis see ilmselgelt ei ole nii suur probleem, kui 14-aastane pluss mingi 70-aastane "onu". Võiks olla peaksid kehtima mingisugused erandid olenevalt sellest, milline on partnerite vanusevahe."

Justiitsminister Maris Lauri leiab samuti, et vanusepiiri teema puhul tuleks vaadata ka teiste riikide praktikat.

"Seksuaalse enesemääramise eapiir ei ole ainult kriminaalpoliitiline otsustus, vaid see on laiem väärtuste ja ühiskondliku moraali küsimus, mis on seotud seksuaalhariduse ja -tervisega ning vajab seega laiapõhjalist arutelu ja analüüse. Naaberriikides on seksuaalse enesemääramise eapiir teatavasti kõrgem, mistõttu tuleks vaadata ka nende riikide praktikat," märkis Lauri, kelle sõnul on Soomes, Lätis, Leedus eapiir 16 aastat, Rootsis ja Taanis aga 15 aastat.

Siiski on justiitsministri sõnul oluline ära märkida ka seda, et kuigi seadusandja tahtel on seksuaalse enesemääramise vanusepiir Eestis hetkel tõesti 14 eluaastat, on see piir teatud juhtudel sisuliselt 18 aastat.

"Kehtiva seaduse järgi on keelatud olukord, kus täisealine astub noorema kui 18-aastasega suguühtesse või paneb toime muu sugulise iseloomuga teo, kasutades ära kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või usaldust (karistusseadustiku § 1432). Samuti on karistatav alaealiselt seksi ostmine ning alaealisi pornograafilistes ja/või erootilistes situatsioonides kujutavate teoste igasugune käitlemine."